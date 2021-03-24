346 новых случаев заражения за 2020 год: медики рассказали, как в Воронежской области идет борьба с туберкулезом

Ирина Иконина и Алексей Сомов рассказали о том, как обстоит ситуация в регионе с одним из самых грозных заболеваний Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Заболеваемость туберкулезом в мире ежегодно снижается на 1,9%, в России - на 5,1%, а в Воронежской области - на 10,2%. С 2006 года по 2020-ый заболеваемость туберкулезом в нашем регионе снизилась в целом на 77%. Об этом 22 марта на пресс-конференции в Доме журналистов сообщила Ирина Иконина, главный внештатный детский фтизиатр, заместитель главного врача областного противотуберкулезного диспансера имени Натальи Похвисневой.

Эффективность лечения Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Кто болеет?

Воронежстат со ссылкой на департамент здравоохранения приводит данные: в 2020 году в регионе зарегистрировано 346 новых случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Это ниже показателей 2019-го на 32,8%.

Чаще всего туберкулез выявляют у местных жителей в возрасте от 35 до 44 лет. Эта группа занимает 33,8% от общего числа новых пациентов.

В 2020 году заболело 10 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Годом ранее таких случаев было 7. Но снизилось практически вдвое число заболевших детей до 14 лет: с 13 - в 2019 году до 7 – в 2020-ом.

Возрастная структура заболеваемость Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- В России и, конечно, в Воронежской области практически 100% детей заболевших туберкулезом выявляют во время профилактических осмотров. По взрослому населению уровень активной выявляемости - около 75%, - рассказала Ирина Иконина.

Важно не запустить заболевание, тем более, когда дело касается детей. Дело в том, что у мальчишек и девчонок может не быть ярко выраженного заболевания: они могут чувствовать себя вполне хорошо, когда в их организме уже будет идти «война» с туберкулезом.

Повлиял ли коронавирус?

- Конечно, COVID-19 привнес некоторые сложности в нашу работу. Связано это с тем, что изменились подходы к раннему выявлению заболевания. Были на время ограничены скрининги, - отметила Ирина Иконина.

Из-за того, что массовая диагностика была «свернута», вероятно, в будущем количество случаев выявленного на поздних стадиях туберкулеза и смертей от этой болезни возрастет.

- Если мы продолжим заниматься ранним выявлением туберкулеза, то будем сталкиваться с более легкими формами заболевания, которые более излечимы. Конечно, в этом случае процент людей, которым мы поможем вернуться к нормальной жизни, будет значительно выше, - сказала Ирина Иконина.

- Мы говорим «коронавирус-коронавирус», но обратите внимание, в мире за год от туберкулеза умирает около 1,5 млн людей. Это больше, чем от COVID-19. Туберкулез, кажется, несколько притупил свою остроту, хотя заболевание им происходит при тех же контактах, он требует того же режима, что и коронавирус. «Расслабляться» в ситуации с туберкулезом ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Алексей Сомов, заместитель главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях областного тубдиспансера.

Почему важная ранняя диагностика?

Алексей Сомов уверен, что туберкулез, как и любое заболевание, быстрее лечится при раннем выявлении.

Раннее выявление Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- С 2007 года в Воронежской области мы проводим флюорографические осмотры населения не реже одного раза в год. Количество заболевающих снижается значительно. Это доказано на практике, - комментирует Алексей Сомов. - Один человек, не зная о своем заболевании туберкулезом, может за год заразить до 50 окружающих.

Каков результат?

Для сравнения: еще в 1970 году в Воронежской области на 100 тысяч населения приходилось более 11 тысяч больных туберкулезом. В 2020 году - только 539.

Распространенность туберкулеза в Воронежской области Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Пройден огромный путь. Туберкулез - медленная инфекция. Чтобы достичь с ней результата, нужно работать много лет. Но сегодня результат виден. Если мы продолжим также работать, то можно надеяться, что примерно через 50 лет у нас и вовсе не будет больных туберкулезом, - считает Ирина Иконина.

- Всех призываю своевременно проходить профилактические осмотры - рентгенографию, флюорографию. Если кого-то смущают эти процедуры, то могу сказать, что флюорография по своей нагрузке на организм равна одному дню на пляже в солнечный день. А вот результативность очень высока, - отмечает Алексей Сомов.

СПРАВКА «КП»

24 марта в мире отмечают День борьбы с туберкулезом. Он был учрежден в 1982 году Всемирной организацией здравоохранения и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. Именно в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил, что ему удалось открыть бактерию, вызывающую туберкулез, благодаря чему стали возможны диагностика и лечение заболевания.

КСТАТИ

Новый детский корпус противотуберкулезного диспансера откроют в конце второго квартала 2021 года - то есть к лету. По техническим причинам пришлось немного перенести открытие: сейчас в частности идет настройка системы вентиляции.