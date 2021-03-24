«Никогда не чувствовала себя такой беззащитной»: коллекторы делают из девушек «проституток» за чужие долги

Коллекторы решили разбавить навязчивые звонки и угрозы другими методами. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

- Это случилось в середине февраля. Я сидела за компьютером, работала. Обычный четверг на удаленке. А потом мне пришло сообщение в «ВКонтакте» от некой Киры Дачниковой. «На автомате» открыла его и на несколько секунд замерла. Там был коллаж, где с одной стороны - моя фотография, а с другой - текст, в котором говорится, что я оказываю интим-услуги. Если честно, с первого раза даже не смогла все полностью прочитать. В голове были мысли: «Это все какая-то нереальная фигня. Со мной такого не может произойти». Но тут начали приходить сообщения от друзей в ВК: «Юль, что это такое? Видела?» Неизвестный пользователь, страница которого через несколько минут оказалась заблокирована, и им разослал картинку.

«ПОМОГАЮ ПОДРУГЕ/ОТЦУ»

Так начала свой рассказ 26-летняя жительница Воронежа Юлия Кузьмина, которая обратилась к нам в редакцию. За чужие долги из девушки в глазах ее знакомых сделали проститутку. Правда, искать обидчиков и разбираться с ними никто не собирается. Но обо всем по порядку.

- Я открыла эту картинку еще раз. Стала рассматривать. Так, «работаю в классе дешевых женщин», «умею и приемлю любую практику», «жду в гости либо приеду к вам на кофе со сладким продолжением», «о себе: в неплохой форме». И уже потом заметила в самом низу приписку: «Помогаю своей знакомой Насте Кудряшевой. Пишите-звоните Насте, она все устроит». А дальше номер телефона и адрес страницы в ВК, - продолжает наша собеседница.

Часть текста, который был размещен на том фото.

Стоит пояснить: Настя и Юля познакомились в подростковом возрасте на школьных мероприятиях. Как обычно бывает - добавили друг друга в соцсетях и с тех пор (а прошло больше 10 лет) ни разу не виделись и практически не общались. Интересов общих нет, да и живут в разных городах: одна - в Воронеже, другая - в Белгороде.

- Отрицание быстро сменилось злостью. Я прямо чувствовала, как гнев разгорается во мне. Пальцы начали набирать сообщение старой знакомой. Очень хотелось выяснить, что же происходит, - в голосе Юли вновь слышится волнение. - Оказалось, что двумя днями ранее точно такой же коллаж, только с фотографией Насти, разослали ее друзьям. И указано там было, что она помогает не какой-то подружке, а своему отцу.

По словам девушки, мужчина набрал займов, и теперь его разыскивают коллекторы. Они звонят Насте и ее маме, угрожают и требуют денег. Но дело в том, что семья давно уже распалась. Они не живут вместе больше 20 лет.

- Мы не знаем, где находится отец. Он не имеет к нам никакого отношения. Написали заявление в полицию, но едва ли из этого что-то выйдет. Больше от меня, к сожалению, ничего не зависит, - написала знакомая Юле.

Сколько конкретно должен отец и что за коллекторское агентство действует - девушка уточнять не стала. Мол, мы никаких переговоров не ведем. А еще добавила, что, судя по номерам, звонят из южных регионов страны: Краснодар, Осетия, Сочи.

Также Настя прислала короткую запись одного из разговоров. Мы ее тоже прослушали:

- Я вам что-то должна?

- А что, не должна? Давай я тебе дам мотивации. ******* какой. Легонькой такой, но неприятной.

Звонок обрывается.

«НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ МЕЛОЧЬЮ»

Ситуацию, в которую попала наша героиня, мы обсудили с несколькими адвокатами. Все сошлись во мнении, что писать заявление в полицию нужно.

- Пусть сделает скриншоты фотографий, сообщений, укажет аккаунт, с которого делалась рассылка. В заявлении изложит все доводы, выстроит вот эту логическую цепочку событий. Речь идет о клевете, как минимум, о второй части. Если полиция откажет в возбуждении уголовного дела, решение надо обжаловать, - пояснил Геннадий Шляхов.

Адвокат Сергей Локтев тоже считает, что ситуация в принципе попадает под уголовную статью о клевете, ведь неизвестные распространили сведения, порочащие честь и достоинство девушки.

- Но проблема тут следующая: преступления с использованием интернета, соцсетей в 99% случаев не расследуются. Как правило, сообщения распространяют через серверы других стран, поэтому никому неохота из-за мелочи связываться с Интерполом, делать какие-то запросы. Не умер же никто. Какой может быть выход? В случае отказа обжаловать решение сначала через суд, получить еще один отказ и уйти в Европейский суд по правам человека. Взыскать компенсацию за отсутствие разумного расследования дела. По-другому наши «органы» заставить работать трудно. Хотя они вполне могут установить, кто и откуда отправил сообщение. Тем более, что «ВКонтакте» сотрудничает с полицией.

Также мы уточнили у адвоката: влияет ли на расследование дела разная география «жертв» и их обидчиков?

- Расследовать должны по месту совершения преступления. По-моему, таковым считается место, откуда было отправлено сообщение, где находится устройство, сервер. Но для начала все эти факты нужно выяснить, поэтому обращаемся в свой отдел полиции, а правоохранители уже по необходимости перенаправляют дело, - заключил Сергей Локтев.

«СПАСЕТ АВАТАРКА С ФОТОГРАФИЕЙ КОТЕНКА»

Наш корреспондент связался и со специалистом по информационной безопасности Александром Свиридовым. Правда, ничего оптимистичного эксперт сказать не смог. По его словам, найти автора рассылки почти нереально:

- Существуют биржи аккаунтов «ВК», на которых можно купить профиль на любой вкус рублей за 50, и никто вас не найдет. При помощи полиции можно обратиться к администрации соцсети. У них есть записи, с какого IP-адреса заходили в аккаунт. Но не факт, что это поможет. Реальный IP тоже легко скрыть. Но, даже имея на руках адрес, чтобы узнать, кто именно заходил, нужно обращаться к провайдеру. А он без весомых причин делиться информацией не будет.

Фактически пользователь может обезопасить себя лишь с помощью настроек конфиденциальности в социальной сети. Например, сделать закрытый профиль или запретить личные сообщения, скрыть фотографии, комментарии, а также не вводить о себе много данных, не указывать номер телефона.

- Полноценно обезопасить себя можно, только не пользуясь соцсетями вообще или зарегистрировав аккаунт с аватаркой котенка, - добавил эксперт.

«НИКАК НЕ МОГЛА ПРИЙТИ В СЕБЯ»

Вернемся к Юле и событиям, которые происходили после того злосчастного сообщения.

- Практически сразу написала знакомому в МВД, показала картинку и спросила: что можно сделать? А он написал мне: «Отказным пахнет. Какая тут статья УК? Клевета? Не прокатит».

Собеседница признается, что все эти переписки и выяснения абсолютно ее опустошили.

- В какой-то момент я просто села на диван и начала плакать. Беззвучно так... Слезы то накатывали, то отступали. Наверное, сутки я не могла полностью прийти в себя.

Юля объясняет: дело ведь не в том, что она такая ранимая. Вряд ли кто-то из знакомых поверил в эту ерунду. Сама картинка сделана весьма некачественно: текст нескладный, а фото взяли, где Юля стоит в теплом вязаном свитере, брюках и осенних ботинках на фоне желтеющих листьев. Кто же себя так продает?

- Самое неприятное - это ощущение абсолютной беззащитности. Дикое нарушение личных границ.

В итоге девушка все-таки заполнила онлайн-форму на сайте МВД и подала заявление.

ПРИВЛЕЧЬ НЕКОГО

Дней через семь с Юлей связался местный участковый и попросил прийти в отдел.

- По телефону его голос звучал раздраженно. Мол, из заявления непонятно, в чем проблема. Спрашиваю: «Вы фотографию видели? Неужели непонятно?» А оказалось, ему не переслали прикрепленные к обращению файлы: коллажи, скрины переписки, фрагмент аудиозаписи, - вспоминает собеседница. - Только текст заявления.

Уже через сорок минут девушка подходила к старенькой пятиэтажке, где и расположен участковый пункт. Светло-зеленый облупившийся фасад здания и массивная железная дверь, выкрашенная в серый.

- Раньше я по полицейским участкам не расхаживала, но увиденное напомнило картинки из сериалов. Один сотрудник курил у входа. Второй сидел за столом и перебирал бумажки под песню «Сектора газа». Из колонок тихонько звучало: «Сигарета мелькает во тьме...». Несколько минут пришлось подождать. После того, как я показала участковому фотографию, он тяжело вздохнул и начал заполнять какой-то лист. Фактически переписал мое исходное заявление с небольшими уточнениями: «а только раз была ли рассылка или несколько», «поступали ли мне угрозы», «требовали ли денег». Затем попросил подписать, - продолжает Юля.

Самая интересная часть разговора случилась, когда девушка уже собиралась уходить.

- Видите провод из стены торчит? Интернет от соседа. Если отключает, то и у нас сети нет. Системникам тоже тысяча лет, - указывает на блок питания. - Я попробую передать обращение в отдел, который занимается киберпреступлениями, но ничего не гарантирую. По другим вопросам обращайтесь, поможем. А здесь… - правоохранитель умолк.

Прошло три недели. Юля вернулась после работы домой и обнаружила в почтовом ящике письмо. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела: нет состава преступления. Усмотрели стражи порядка только признаки административного правонарушения, но так как «установленное лицо» отсутствует, то и привлечь некого. Подпись под отказом - того самого участкового.

Ответ полиции, который получила читательница.

- В какой-то момент мне показалось, что я попала в рассказ Салтыкова-Щедрина. Происходит полнейший абсурд, который прячут за казенными формулировками. До последнего хотелось надеяться, что кому-то все-таки есть дело до обычных людей. Но получается, что тебя могут заклеймить проституткой, педофилом, маньяком - и никто не вступится. На это даже не обратят внимания. Не уверена, что пойду в суд или прокуратуру. На это нет ни сил, ни времени. Единственное, что оставалось мне - рассказать историю окружающим. Поделиться опытом, пусть и негативным. Предупредить людей, что бывает вот так.

КСТАТИ

«В Воронеже коллекторы не клевещут»

Как сообщили в региональном ГУ МВД, с 2016 по 2020 год в области возбудили 40 уголовных дел по статье «Клевета» (ст. 128.1 УК РФ). Из них 17 - по второй части: речь идет о распространении порочащих сведений в СМИ, публичных выступлениях, с помощью ТВ или интернета. Случаев клеветы со стороны коллекторов за последние пять лет полицейские не регистрировали. В целом же, отмечают правоохранители, «Клевета» относится к категории преступлений небольшой тяжести. В зависимости от квалифицирующих признаков возможно наказание: штраф от 500 000 рублей до обязательных работ до 480 часов.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГОВ

«Ищут уязвимую точку»

Разобрать ситуацию мы попросили и психологов. Нас интересовали три момента: на что рассчитывают коллекторы, прибегая к подобным инструментам давления; какие советы можно дать человеку, которого оклеветали, как нашу героиню; и как пострадавшей не перенести обиду на знакомую.

По мнению психолога Нонны Казмировой, таким способом коллекторы пытаются найти уязвимую точку, прощупывают и проминают границы по всем возможным позициям: от ближнего до дальнего круга общения. Ищут хоть какую-то зацепку или лазейку.

По второму пункту специалист отмечает следующее:

- Если человек взрослый и уверен в своей репутации - вряд ли такая ложь может сильно повлиять на его жизнь. Хочется надеяться на благоразумие знакомых и друзей. Такие манипуляции - низкий уровень коммуникации. Поверить в это смогут люди такого же уровня, а на них вряд ли стоит равняться. Низкие поступки всегда были и будут, но обычно они вызывают брезгливость и отвращение. Не к «героям», а, как правило, создателям подобных сплетен.

Гештальт-терапевт Наталья Стукальская считает, что последствия ситуации могут быть более серьезными. Если правоохранители не найдут концов (что и произошло в нашем случае) и потерпевшая останется одна в переживании публичного унижения, то вполне возможна психологическая травма.

- Хорошо бы позаботиться о себе и довериться профессионалу, с которым можно эту травму проработать и прожить стыд. Потому как последствия этого эпизода могут отразиться не только в повседневной жизни - вызвать трудности в общении с окружающими и близкими (в зависимости от того, кому отправили), но и в сексуальной. Ведь ее публично «продали». Может возникнуть неуверенность в себе, невозможность какое-то время вступать в интимные отношения, - объясняет эксперт. - В любом случае, девушка подверглась психологическому насилию. После такого психика страдает, иногда отсрочено.

Что же касается переноса злости и обиды на знакомую, то здесь специалисты отмечают важность разговора, необходимость разобраться с границами и смыслами.

- Понятно, что никому не хочется быть впутанным в некрасивую историю, и героиня имеет полное право на недовольство сложившейся ситуацией. Но и отвечать человек может только за свои поступки, а не за чьи-то. В данном случае приятельница не в состоянии повлиять на нечистоплотность коллекторов, но принести свои искренние сожаления и извинения - помогло бы отношениям выстоять. Во всяком случае, ясность всегда лучше догадок и фантазий. Честный разговор - хороший выход, - заключает Нонна Казмирова.