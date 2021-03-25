Депутаты Воронежской облдумы утвердили новую меру соцподдержки семьям при рождении второго ребенка

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Решение было принято в ходе 9 заседания регионального парламента.

Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».

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– Новыми положениями закона вводится дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении второго ребенка. Это сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей, состоящего в трудовых отношениях с работодателем на момент рождения второго ребенка. Объем денежных средств по сертификату составляет 30 тысяч рублей, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Сертификат будет предоставляться гражданину при соблюдении ряда условий. В частности, для этого необходимо будет заключить соглашение между работодателем, работником и региональным департаментом соцзащиты населения. В соответствии с этим соглашением работодатель будет обязан повысить зарплату работнику либо перевести на более высокооплачиваемую должность после освоения им программ повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Право на получение сертификата получает один из родителей, имеющий гражданство Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Воронежской области не менее 1 года и работающий в организации, которая осуществляет деятельность на территории региона.

Сертификат будет предоставляться, если обращение за ним последовало не позднее одного года со дня рождения второго ребенка.

Как пояснила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, утвержденная парламентариями региональная мера поддержки рассчитана, прежде всего, на отцов.

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– Дополнительная мера поможет семьям более уверенно планировать будущее, в долгосрочной перспективе создает условия для повышения уровня доходов семей с двумя детьми, – отметила Людмила Ипполитова.

В бюджете региона на данную меру соцподдержки предварительно предусмотрено на два года действия закона в общей сложности 30 млн рублей.

Детальный порядок предоставления новой меры региональной меры господдержки будет определяться областными органами в сфере соцзащиты.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы