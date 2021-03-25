Духовный суверенитет России защищает депутат Госдумы Сергей Гаврилов

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Профильный Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, который возглавляет воронежский депутат Сергей Гаврилов, в оперативном порядке доработал два законопроекта – об изменениях правового регулирования деятельности религиозных объединений и НКО-иноагентов.

Госдума приняла их во втором чтении, и теперь, как отметил депутат, в России запретят руководство и участие в религиозных группах лицам, имеющим отношение к экстремистской деятельности, финансированию терроризма. Принятие столь важных законопроектов продиктовано необходимостью обеспечения защиты государства от внешнего вмешательства.

Парламентарий прокомментировал нововведение о запрете свободного выхода религиозных организаций из структуры централизованных религиозных организаций.

Сергей Гаврилов отметил: «Религиозные организации получат возможность выходить из нее только если это определено уставом централизованной религиозной организации и соответствует ее внутренним установлениям. Это положительно скажется на стабилизации структур централизованных религиозных организаций, предохранит их от расколов организаций и сократит количество имущественных споров».

Положение об обязательном получении дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителями и религиозным персоналом, которое вызвало немалый общественный резонанс, было доработано. В доработке положения приняли участие представители российских религиозных организаций.

И отныне, как подчеркнул парламентарий, получать профобразование и проходить аттестацию будут священнослужители, которые получили образование за рубежом и впервые приступили к осуществлению богослужений, религиозных обрядов и церемоний, к миссионерской или преподавательской деятельности в России.

При этом нововведение не коснётся священнослужителей, которые уже осуществляют преподавательскую деятельность.

«Эти изменения в первую очередь направлены на защиту духовного суверенитета России. В условиях внешних посягательств на внутренние дела Российского государства укрепление мер по защите духовного и политического суверенитета для нас значимый вопрос. Важно, что наши инициативы поддержаны патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, другими традиционными российскими конфессиями и правоохранительными органами», - подчеркнул депутат.

Личный вклад Сергея Гаврилова в защиту христианских ценностей, укрепление духовного единства, отстаивание интересов Русской Православной Церкви неоднократно были отмечены Патриархом Кириллом. Глава РПЦ также высоко ценит работу Межпарламентской ассамблеи Православия, которую возглавляет Сергей Гаврилов.

Что касается деятельности НКО-иноагентов, то с принятием законопроектов вводится дополнительный контроль за планированием деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

«Будет перекрыта «лазейка», используемая для ухода от признания иноагентами российских НКО, получающих иностранное финансирование от принадлежащих иностранцам российских юрлиц», - отметил Сергей Гаврилов.

Защита духовного и политического суверенитета России приобретает особенную важность в условиях внешних посягательств на внутренние дела государства. Принятие законопроектов об изменениях правового регулирования деятельности религиозных объединений и НКО-иноагентов – как нельзя своевременно и важно, уверен депутат.