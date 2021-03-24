Воронежцев обучат финансовой грамотности

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В облправительстве обсудили проект региональной программы повышения финансовой грамотности населения Воронежской области до 2023 года. Совещание координационного совета под председательством и. о. губернатора Виталия Шабалатова прошло 24 марта.

В подготовке нового документа участвовало много специалистов: руководители образовательных и финансовых учреждений, представители областных и федеральных органов власти. После доработки и согласования его представят на утверждение главе региона Александру Гусеву. Программу планируют запустить осенью, с началом учебного года.

Мероприятия по повышению финансовой грамотности будут рассчитаны на все слои населения. Особое внимание при этом уделят школьникам, студентам, педагогическим работникам, безработным и пенсионерам, а также тем, кто планирует начать свой бизнес и предпринимателям. Отдельно настроят работу с социально незащищенными слоями населения: детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Участники совещания отметили, что в учебных заведениях области уже ведется работа в этом направлении через тематические уроки, Дни финансовой и налоговой грамотности, но ранее они не имели единой координации. Региональная программа позволит это сделать. Проводимые в ее рамках мероприятия будут направлены не только на заучивание теоретических основ, но и на привитие ответственного отношения к деньгам и их разумного и безопасного обращения.

Как рассказала заместитель директора–руководителя регионального центра финансовой грамотности, замдиректора АУ «Корпоративный университет правительства Воронежской области» Ирина Ишмуратова, работа будет вестись по трем направлениям. Это – развитие кадрового потенциала педагогов и социальных работников, просветительская работа со всеми группами населения и разработка и внедрение образовательных программ на всех уровнях обучения. К обучению также планируют привлечь студентов старших курсов экономических факультетов в качестве волонтеров. Что касается педагогов, то в 2018 году на базе Воронежского филиала РАНХиГС создан межрегиональный методический центр (ММЦ) по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. В течение двух лет обучение там прошли 855 педагогов.

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– Можно сказать, мы создали стратегию. Теперь самое главное — наполнить ее реализацией конкретных мероприятий и при этом увязать все так, чтобы было логично, просто и понятно людям. Основная наша задача – охват всего населения, начиная с детишек-школьников и заканчивая людьми пожилого возраста, – прокомментировал Виталий Шабалатов.

Важность новой программы в борьбе с противодействием мошенничеству в области отметил Управляющий Отделением по Воронежской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО Роман Костянский. Он пояснил, что со своей стороны они готовы помочь материалами, которые разрабатывают специальные центры компетенции Банка России. Виталий Шабалатов согласился с тем, что вопросам цифровой грамотности сегодня необходимо уделять больше времени и внимания.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Ирина Шабанова