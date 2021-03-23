Нововоронежская АЭС: 25 фоторабот школьников из Нововоронежа выбраны для участия в международном фотоконкурсе «В объятиях природы»

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Работы начинающих фотографов демонстрируют красоту природы возле Нововоронежской АЭС. Теперь им предстоит участвовать в международном этапе конкурса, где жюри определит лидеров среди фотографий, сделанных участниками из других российских «атомных» городов.

«С каждым годом количество участников фотоконкурса растёт. Так, пять лет жюри пришлось выбирать лучшие из 55 снимков, а в 2020 году – из 160! Желаем нашим финалистам удачи, ведь победителей международного этапа ждёт отличный приз –путевка на международный Экологический детский форум, который пройдет летом на территории трех стран - России, Венгрии и Беларуси», – отметил глава городского округа город Нововоронеж, председатель Фонда «АТР АЭС»* Николай Нетяга.

Конкурс «В объятиях природы» пропагандирует любовь и бережное отношение к родной природе. Фотографии участников наглядно демонстрируют многообразие и величие природы вокруг АЭС России. Так, в Воронежской области в районе расположения Нововоронежской АЭС находятся известные на весь мир памятники природы и заповедники: Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова, Хопёрский государственный природный заповедник, музей-заповедник «Дивногорье», государственный археологический музей-заповедник «Костёнки» и многие другие.

Международный конкурс «В объятиях природы» ежегодно проводится Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фондом «АТР АЭС») совместно с Концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш». В нем участвуют дети в возрасте от 12 до 17 лет из российских городов-спутников АЭС. Международный статус конкурс приобрел благодаря участию в составе жюри известного венгерского фотохудожника-натуралиста Балинта Винце.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС