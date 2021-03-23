Руководитель воронежского департамента экологии: «Чиновники к нам за разрешениями на отстрел лис не обращались»

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

На итоговой пресс-конференции в областном Доме журналистов руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер прокомментировала скандал с выдачей разрешений на отстрел лис с целью регулирования численности, уже получивший среди охотников название «лисий». Напомним, инцидент произошел в конце января, когда разрешения на охоту не смогли получить простые охотники. Воронежцы предположили, что документы раздали среди сотрудников охотинспекции и чиновников. Представители Воронежского стрелкового клуба обратились в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора с просьбой проверить законность действий департамента природных ресурсов. Проверка ведомства нарушения подтвердила.

- Действительно, большинство разрешений на отстрел лис получили охотинспекторы, - подтвердила Наталья Ветер один из выводов, сделанный сотрудниками Росприроднадзора по итогам проверки. – Это не противозаконно, и этому есть объяснение. Дело в том, что до 2021 года задача регулирования численности животных находилась полностью в ведении охотинсекции. Эта работа требует большой ответственности, и поэтому охотинспекторы воспользовались своим правом на получение разрешений. Закон не ограничивает их в этой части. Так же, как и другие владельцы оружия, они имеют право получить разрешения на регулирование численности лис. А вот из чиновников ко мне за получением этих разрешений никто не обращался.

Что касается несовпадения сроков оплаты госпошлины и получения разрешений, то и здесь, по мнению Ветер, нет никакого криминала:

- Департамент готовил приказ около месяца, и сотрудники знали о его выходе заранее. Поэтому и смогли заранее оплатить пошлину, это не нарушает закона.

Несоблюдение сроков проведения подсчета численности животных глава департамента объяснила многолетней практикой:

- Сроки зимнего учета животных и подведения их итогов сложились годами и традиционно приурочены к 1 апреля.

Вместе с тем руководитель ведомства заверила журналистов, что теперь у охотников появится больше возможности принимать участие в работе охотнадзора и подготовке нормативных документов: руководитель Воронежского стрелкового клуба Альберт Горбачев по приглашению департамента экологии вошел в состав экспертного совета.