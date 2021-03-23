Последние новости Воронежа на 23 марта 2021 года: драка со стрельбой и огромные платежи за отопление

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже появился еще один дом с «космическими» платежами за отопление. На огромные начисления на этот раз пожаловались жители Березовой Рощи. По словам горожан, до февраля отопление в среднем обходилось им в 48-49 рублей с квадратного метра. Но два последних месяца резко подорожало – аж до 120 рублей. В УК уверяют, что в первой половине отопительного сезона жильцы платили по нормативу из-за поломки общедомового счетчика. Затем его отремонтировали и настроили подачу тепла, исходя из потребностей дома и погодных условий.

В селе Новая Усмань двое школьников помогли выпавшему из окна многоэтажки мужчине. 32-летний местный житель упал с третьего этажа. По предварительной информации, он был пьян. Мужчина начал звать на помощь, но никто из прохожих не реагировал на просьбу вызвать скорую. Не прошли мимо только пятиклассники Артемий Анащенков и Глеб Фролов. Ребята узнали у пострадавшего, что случилось, и позвонили медикам.

На улице Беговой в жилом комплексе «Янтарный» случилась массовая драка со стрельбой. Начали конфликтовать четверо, затем к заварушке подключились еще шестеро. В какой-то момент один из мужчин достал пистолет и открыл стрельбу. Потом все вроде бы успокоились. Но вскоре опять вспыхнула драка. Полиция начала проверку.

Мультик воронежской студи Wizart Animation «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» выйдет на Netflix. Он станет первой российской анимацией, которую выпустит сервис. Релиз картины будет одновременным для всего мира, кроме России и Китая. Тогда же мультик выйдет и в мировой прокат.

Новый детский корпус противотуберкулезного диспансера откроют в конце второго квартала 2021 года. В здании расположится не только поликлиника на 300 посещений в смену, но и лечебная часть. В стационаре будет 50 коек. По техническим причинам открытие пришлось перенести с апреля на более поздний срок. Сейчас в здании идет настройка системы вентиляции.