«Ночь в театре-2021» в Воронеже: анекдоты про Шекспира, танцы со зрителями и песни из кино

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 марта воронежцы отметят Всемирный день театра. Местные учреждения культуры устроят «Ночь в театре».

В ОПЕРНОМ МУЗЫКА ДЕСЯТНИКОВА

Воронежский театр оперы и балета сначала в 18.00 пригласит родителей с детьми на балет «Чиполлино». А в 21.00 на малой сцене пройдет премьера концерта произведений Леонида Десятникова - одного из самых исполняемых композиторов современности. Он написал множество саундтреков к популярным кинофильмам, а его серьезные произведения звучат по всему миру в исполнении известных музыкантов. В программе ночного концерта в театре два сочинения Десятникова - опера «Бедная Лиза» по повести Николая Карамзина и вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» на стихи поэтов-ОБЭРИУтов Даниила Хармса и Николая Олейникова.

В ДРАМЕ АНЕКДОТЫ ПРО ШЕКСПИРА

Воронежский театр драмы устроит Шекспировскую ночь. Представление под названием «Шекспир среди нас!» пройдет под девизом крылатого выражения «Весь мир - театр». Его автор появится на сцене Кольцовского в 22.00. Воронежцы услышат песни на шекспировские сонеты, анекдоты и шутки на тему творчества легендарного драматурга. Шекспир вечен, Шекспир жив - вот основная идея вечера.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В КАМЕРНОМ ТАНЦЫ

Камерный театр в 21.30 начнется «танцевальная ночь». Проект подарит зрителям возможность погрузиться в мир contemporary и раскроет перед их глазами закулисное пространство театра. В нескольких локациях театра танцовщики труппы современного танца проведут мастер-классы для зрителей. Наберут 3-5 групп. Итогом этой вечерней лаборатории станет показ эскизов, созданных в ходе мастер-классов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ТЮЗЕ МОДНЫЙ ПОКАЗ

Воронежский театр юного зрителя в 20.30 устроит «подиум» - показ театральных костюмов из спектаклей ТЮЗа, как прошлого репертуара, так и текущего.

В 21.00 покажут легкомысленную комедию Робина Хоудона «Шикарная свадьба» - британский юмор о поисках истины и выхода из сложившейся ситуации.

А в 23.00 можно театр представит премьеру «В открытом море» - абсурдную комедию по пьесе Славомира Мрожека.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ВКЗ ПЕСНИ КИНО

Воронежский концертный зал устроит «Ночь в театре» 25 марта. В 21.30 пройдет концерт эстрадного хора «Фермата» и симфонического оркестра ВКЗ «Музыка и песни театра и кино». Вход по пригласительным билетам.

В НИКИТИНКЕ ДВЕ ВЫСТАВКИ

Библиотека имени Никитина подготовила к празднику две книжные выставки. «Театр - это целый мир» представит книги из серии «Мир искусств», «Весь ХХ век» и журналы «Смена», «Свой», «Огонек», которые расскажут о судьбах выдающихся актеров и режиссеров, а также в экспозиции представлены и издания о знаменитых театрах России и зарубежных стран.

А выставка «Театр - территория взаимопонимания и укрепления мира между народами». посвящена загадочному и прекрасному миру - музыкальному театру, который знакомит с лучшими произведениями оперной классики, с шедеврами композиторского творчества, деятельностью режиссеров, балетмейстеров, исполнителей.