Как продвинуть мультик на Netflix: воронежские аниматоры превратили ужастик про Ганзель и Гретель в комедию

фото Wizart Animation

Новый мультик воронежской студии Wizart Animation «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», стартовавший в российском прокате 18 марта, выйдет на Netflix, крупнейшем в мире стриминговом сервисе для просмотра фильмов и сериалов. Подробности "Комсомолка" разузнала у создателей картины на премьере мультфильма в Воронеже.

- Это первая российская анимация, которая выходит на Netflix Originals, мультфильм будет доступен под названием Secret Magic Control Agency, - сообщил генеральный продюсер студии Wizart Владимир Николаев. - Релиз картины будет одновременным для всего мира, кроме России и Китая. Тогда же картина выйдет и в мировой прокат.

фото Wizart Animation

Над 104-минутным мультфильмом по мотивам всемирно известной сказки братьев Гримм про Ганзель и Гретель воронежские аниматоры работали с 2018 года. Всем известную историю в мире не снял только ленивый. Но воронежские аниматоры отличились. Если в большинстве экранизаций ужастик немецких сказочников и представлен как хоррор, то наш мультик стал… комедией!

- «Ганзель и Гретель» достаточно темная история, это изначально хоррор, и по ней снято множество страшных сказок. Поэтому одной из самых тяжелых задач для нас было сделать ее веселой. Нам нужно было уйти от страшного в сторону комедии. На наш взгляд, это получилось, - рассказал режиссер Алексей Цицилин в интервью "Комсомолке". - У нас дети - не жертвы в руках страшной могущественной ведьмы, а секретные спецагенты, от деятельности которых неизвестно, кому хуже будет – им или ведьме. Эта комичная составляющая позволила нам уйти от ужастика. В нашем мультике нет родителей, которые решают избавиться от детей, чтобы их не кормить. Мы основные сюжетные линии из легендарной сказки преобразовали под современного зрителя. Потому что те темы для сегодняшнего времени уже не так актуальны.

фото Wizart Animation

В новой версии известной истории Ганзель и Гретель взрослые и используют магию в поиске пропавшего короля.

- Мы эту историю перевернули просто с ног на голову. Наши главные герои - это взрослые спецагенты, которые становятся детьми в результате магии. Они из жертв превращаются в охотников. Они не боятся ведьму, а ловят ее, - добавил исполнительный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев в разговоре с корреспондентом "КП". - Мы ожидаем, что мультфильм будет востребован в мировом прокате. Интерес от Америки и Европы огромный: все удивленно ждут - ведь привыкли, что это ужастик, а тут комедийные приключения. К тому же мы в работе над этой картиной применили широкую анимацию. До этого в наших мультиках анимация была зажата в рамках франшизы – были одни и те же герои, мы не могли их менять, не могли менять дизайн. А сейчас мы от этого отошли. Сделали более широкие движения, более активную, игровую анимацию. Считаем, что это привлечет дополнительную, более широкую аудиторию.

Продюсер "Визарт" Владимир Николаев (слева) и режиссер мультфильма Алексей Цицилин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Как отметил режиссер Алексей Цицилин, создавать мультики - дело нелегкое. Анимация - это дорого, долго и тяжело. 7 млн долларов. Два года. Около 300 сотрудников по 8 часов в день трудились над мультфильмом. А тут еще пандемия. Первоначально Wizart Animation планировала выпустить картину в конце 2020 года.

- Организовать работу удаленно в короткие сроки было непросто. Но нам это удалось, - признался продюсер Владимир Николаев. - Мы как IT-компания получили льготы, имели возможность работать с учетом санитарных требований. Бюджет увеличился, потому что от фильма к фильму мы форсируем и качество. Под конец самоизоляции мы стали извлекать из нее плюсы, в итоге пандемия отразилась на работе положительно.

В мультике много отсылов к киношедеврам и юмора, понятного взрослым, - про свободные выборы, например.

В мировой прокат мультик «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» выйдет с 25 марта.

фото Wizart Animation

А Wizart Animation уже во всю продолжает работу над следующим проектом - мультфильмом «Руслан и Людмила» по Пушкину.

- Сейчас мы адаптируем историю «Руслан и Людмила», чтобы сделать ее более интернациональной. Работаем над неким «маст би» - что должно быть в проекте, чтобы он понравился глобальной аудитории, а не остался только локальной историей, - отметил Владимир Николаев.