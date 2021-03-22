В Воронеже появился еще один дом с «космическими» платежами за отопление

Платежи резко выросли с февраля Фото: из архива «КП»

Еще не затих скандал с многотысячными платежками за отопление в многоэтажной новостройке на улице Ломоносова, 84, как об аналогичной ситуации рассказали жильцы дома №40 по улице Березовая Роща.

Второй месяц жители старой пятиэтажки получают огромные суммы в графе «отопление», причиной которых стала некорректно настроенная система отопления дома.

По словам жильцов, до февраля этого года отопление в среднем обходилось им в 48-49 рублей с квадратного метра. Но два последних месяца резко подорожало – аж до 120 рублей с «квадрата»!

- Например, у нас в доме много небольших однокомнатных квартир площадью 31-32 квадратных метра. Прошлой зимой их собственники отдавали за обогрев в среднем по 1,5 тысячи рублей. В начале текущего отопительного сезона суммы были аналогичными. А за январь пришло 3,7 тысячи рублей, за февраль - еще больше! Столько за отопление в Воронеже, пожалуй, никто не платит, - рассказали жильцы.

На жалобу заявителей ответила ресурсоснабжающая организация, прояснившая ситуацию. Как оказалось, в первой половине отопительного сезона жильцы платили по нормативу, поскольку общедомовой счетчик был сломан. УК «РЭК Центральный» отремонтировала его, при этом получив от ресурсников рекомендацию настроить систему отопления, исходя из потребностей дома и погодных условий. Именно с этого момента, по словам жильцов, и выросли в разы суммы в платежках.

Воронежцы обратились в Государственную жилинспекцию Воронежской области с просьбой разобраться в ситуации.

Тем временем «Комсомолка» получила комментарий от УК «РЭК Центральный»:

- Сразу после обращения граждан в середине февраля мы начали разбираться, в чьей зоне ответственности находится решение проблемы: поставщика ресурса или управляющей компании. Специалисты УК неоднократно обследовали коммуникации дома с представителями поставщика ресурса, чтобы вмешательство во внутридомовые сети не нанесло вреда, ведь уменьшение количества поступающего ресурса в МКД не должно отразиться на качестве услуги «отопление». К концу февраля подача ресурса в дом была отрегулирована. Результаты этой регулировки жители увидят в квитанциях за «март», так как расчет за ресурсы идет месяцем позже. С учетом регулировки и того, что первый месяц весны всегда теплее января и февраля, плата за услугу «отопление» за март будет меньше, чем в предыдущие месяцы.

В УК отметили, что нив январе, ни в феврале жалоб от жильцов на перетоп не получали, а потому и не было необходимости отлаживать систему отопления. Коммунальщики заверили, что общедомовой счетчик работает корректно, что подтверждают и поставщики тепла, участвовавшие в приемке прибора в эксплуатацию.