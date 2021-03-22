В Нововоронеже прошёл детский турнир по баскетболу 3х3 «Планета баскетбола – Оранжевый атом»

Автор - Ангелина Еремина

Организаторами выступили Концерн «Росэнергоатом», «Центр современных спортивных технологий Концерна «Росэнергоатом» и Нововоронежская АЭС.

В турнире сразились команды юношей и девушек 2004-2006 г.р. из Нововоронежа, Курчатова и Десногорска.

Автор - Ольга Мартынова

«Президент России, Министерство спорта РФ постоянно говорят о важности занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни среди школьников. Как только были сняты некоторые ограничения, мы сразу организовали турнир для детей. Он стал первым в календаре Международного Фестиваля баскетбола 3х3 Концерна «Росэнергоатом», запланированного на этот год», отметил спортивный директор «Центра современных спортивных технологий Концерна «Росэнергоатом» Игорь Фомин.

Детско-юношеский турнир по баскетболу 3х3 проходил в манеже нововоронежского многофункционального спортивного комплекса «Старт», построенного по Соглашению между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области. Здесь уложено профессиональное баскетбольное покрытие, установлено лучшее оборудование, созданы все условия для проведения региональных, всероссийских и международных соревнований.

Автор - Ольга Мартынова

На церемонии награждения победителей присутствовали почетные гости: руководство Нововоронежской АЭС, представители администрации и общественных организаций города атомщиков.

«Мы постоянно обсуждаем развитие новых видов спорта и новых соревновательных форм, которые можно использовать на площадках атомных городов. Детский турнир по баскетболу 3х3 это праздник здорового образа жизни, радость, веселье. Баскетбол 3х3 новый олимпийский вид спорта, который впервые будет представлен на Олимпиаде в Токио в 2021 году и, возможно, здесь и сейчас зарождаются новые российские звёзды и будущие чемпионы», сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС по экономике и финансам, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

Автор - Ольга Мартынова

После финальных матчей места в турнирной таблице распределились следующим образом:

Юноши

1-е место – Курчатов

2-е место – Динамо (Десногорск)

3-е место – Дешки (Десногорск)

Девушки

1-е место – Нововоронеж

2-е место – Импульс (Десногорск)

3-е место – Голд (Десногорск)

Стоит отметить, что турнир проходил с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС