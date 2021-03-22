В Воронеже прошел фестиваль ГТО, приуроченный к 90-летию комплекса

Фото – департамент физической культуры и спорта Воронежской области

В Воронеже 20 марта в спортивном комплексе на территории Центра гребли состоялся фестиваль, приуроченный к 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В нем приняли участие более сотни сторонников здорового образа жизни. В рамках мероприятия они выполняли нормативы ГТО в трех возрастных группах. В первой – участники VI ступени комплекса ГТО (18 – 29 лет, мужчины, женщины); во второй – участники VII ступени комплекса ГТО (30 -39 лет, мужчины, женщины) и в третьей – участники VIII – IX ступеней комплекса ГТО (40 – 49 лет, мужчины, женщины; 50 – 59 лет, мужчины, женщины).

На мероприятии присутствовал двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, федеральный посол ГТО Дмитрий Саутин. Он отметил, что здоровье нации начинается со здоровья детей.

– Хорошо, что это все возобновилось с советского времени, потому что, прежде всего, это необходимо нашей молодежи. Непорядок, если, к примеру, молодой человек не может один раз подтянуться. А ГТО дает стимул, стремление к спорту, к тому, чтобы получить заветный золотой значок. У меня, кстати, он есть. Не стоит забывать, что он при поступлении в учебные заведения прибавляет 10 баллов. В советское время обязанностью каждого ученика было пройти ГТО. Сейчас мы возвращаемся к этому и довольно успешно. Воронежская область, кстати, лидирует по результатам ГТО среди других субъектов, – отметил Дмитрий Саутин.

Для занятий ГТО в Воронежской области существует целая система мероприятий, в семи районах области построено семь специализированных площадок. В каждом муниципальном учреждении созданы центры тестирования. Всего их 47 по области. Подготовлено 110 специалистов-тьюторов, которые официально принимают сдачу норм ГТО. Уже нормативы сдали с 2015 года около 400 тысяч человек, более 69 тысяч получили знаки отличия. В 2020-м году проведено 9 физкультурно-спортивных мероприятий, 3 из которых были организованы в очно-заочной форме.

В этому году в Воронежской области стартует новый проект – «ГТО в школе», где учащиеся с 1 по 8 класс всех образовательных учреждений примут участие в сдаче норм ГТО. Это позволит детям не только активнее занять спортом, но и привить уважение к своему здоровью.

– Конечно, пандемия сыграла злую шутку, к которой все были не готовы. Но мы быстро переформатировались. Многие спортсмены, тренеры перешли на работу в онлайн-формате, либо работали в изолированных условиях, в закрытых местах. Сейчас все возрождается. Мы постарались при выполнении поручений губернатора максимально изолировать воронежских спортсменов, сейчас идет их вакцинация от ковида. Сейчас же, с отменой некоторых ограничений, мы радеем за то, чтобы как можно больше населения выходило на спортивные площадки, в залы, на стадионы, чтобы возобновили свою физическую активность, – пояснил руководитель департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин.

Кроме того, на фестивале чествовали районы Воронежской области, которые стали победителями регионального конкурса на лучшую организацию по внедрению и реализации ГТО по итогам 2020 года. В тройке лидеров оказались Бобровский район (1 место), город Нововоронеж (2 место) и Рамонский район (3 место).

Напомним, одним из приоритетов губернатора Александра Гусева является поддержка массового спорта в Воронежской области.

– Отрадно, что спортом занимаются разные поколения воронежцев. В регионе для этого есть соответствующие условия, открытые пространства, объекты капитального строительства. Но необходимо эту инфраструктуру развивать. Это не просто одна из задач, для нас это приоритет. Мы будем это делать не только в рамках реализации нацпроекта «Демография», но и за счет дополнительных средств областного бюджета, — отмечает глава региона.