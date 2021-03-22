Председатель горДумы Владимир Ходырев обсудил с горожанами проблемы тротуаров и освещения

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Воронежцы избирательного округа №1 обратились с насущными вопросами к председателю городской Думы, депутату Владимиру Ходыреву. Они попросили у парламентария помощи в решении волнующих проблем на дистанционном приеме. Об этом рассказали в думской пресс-службе 22 марта.

Помимо телефонных обращений, Владимир Ходырев оперативно отреагировал на сообщение одного из избирателей в социальных сетях, который пожаловался на некачественную работу по обустройству тротуара на улице Электровозная, 6 в микрорайоне Отрожка. Александр Коротков написал, что дорожку рабочие сделали, но при этом не выровняли выступающий из земли газовый ковер. Труба так и осталась. В темное время суток прохожие, не заметив ее, могут получить травму.

– Тротуары в Отрожке частично отремонтировали, почти молодцы, только интересно, как работала приемная комиссия и сколько человек должно пострадать, прежде чем «это» демонтируют?, – написал Александр Коротков.

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Как пояснили в горДуме, помощники депутата, связавшись с газовой организацией, отвечающей за эту трубу, выяснили, что тех даже не поставили в известность о проведении работ на данном участке. Владимир Ходырев во время приема рассказал, что вопрос в ближайшее время будет решен. Как только наступит потепление, газовики сделают ковер вровень с асфальтобетонным покрытием. До этого выступающую трубу оградят лентами и установят предупреждающий знак, чтобы на нее не наткнулись горожане.

Также парламентарий ответил на вопрос военного пенсионера Дмитрия Беляева, который просил депутата помочь наладить освещение на двух железобетонных опорах по улице Чекистов. Столбы уже стоят, а вот ламп на них нет. Владимир Ходырев поблагодарил избирателя за проявленное внимание и сообщил, что работы будут проведены во II квартале 2021 года силами МКП «Воронежгорсвет».

А вот Галину Баранникову, которая интересовалась обустройством тротуара по улице Героев России, Владимир Ходырев заверил – работы проведут в этом году.

Также к парламентарию обратилась жительница микрорайона Боровое, многодетная мама. Ее сыну потребовалась операция по восстановлению зрения, и она попросила депутата помочь в решении этого вопроса. Обследование ребенка в областной офтальмологической больнице запланировано на 29 марта.

Ирина Шабанова