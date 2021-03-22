Воронежский сенатор Сергей Лукин настаивает на необходимости усилить ответственность за самовольное строительство

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- Возведение самовольных строений, в дальнейшем подлежащих сносу или приведению в соответствие установленным требованиям по решению суда, является широко распространенной проблемой. Согласно экспертным оценкам, количество таких объектов в России в настоящее время превышает 50 тысяч, - отметил сенатор от Воронежской области Сергей Лукин, принявший участие в дискуссии.

Причину сложившейся ситуации участники обсуждения видят в том, что действующее законодательство не ставит надежного заслона самовольному строительству. Высказанные предложения по возможным законодательным новациям отразили всё многообразие мнений – от рекомендаций усилить полномочия надзорных органов и меру ответственности нарушителей до призывов «амнистировать» отдельные самострои – то есть легализовать их в упрощенном порядке.

- Относясь к самовольным постройкам излишне лояльно, не спровоцируем ли мы их дальнейший рост? – задал закономерный вопрос Сергей Лукин.

Сенатор обратил внимание на то, что самовольное строительство не только ведет к нарушению общественных интересов, создает угрозу безопасности людей при эксплуатации дома и наносит ущерб облику городов. Зачастую «без вины виноватыми» оказываются добросовестные покупатели – граждане, которые не знали о том, что их жилье строится не должным образом.

- Необходимо ужесточить ответственность недобросовестных застройщиков, которые сознательно идут на нарушение закона, - заявил Сергей Лукин.

Такую точку зрения разделяет заместитель Министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его мнению, нужно ввести прямую ответственность за самострои глав муниципалитетов и их заместителей, курирующих вопросы строительства.

Между тем серьезным препятствием в решении проблемы может стать недостаточность полномочий надзорных органов. Согласно информации, представленной начальником Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артуром Гарибяном, на федеральном уровне не установлен порядок выявления самовольного строительства, поэтому Госстройнадзор затруднен в поиске доказательной базы, нет единого источника информации, отсутствует обязанность полиции по предоставлению данных на нарушителя.

- По итогам заседания будут сформированы законодательные инициативы. Результатом реализации предложенных мер должны стать повышение правовой дисциплины застройщиков, пресечение нарушений на ранней стадии самовольного строительства, а также обеспечение неотвратимости наказания. И как следствие – невозможность появления незаконно построенных объектов, соблюдение интересов государства и максимальное обеспечение защиты прав граждан, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.