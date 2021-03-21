Поле боя: дорога возле воронежской БСМП № 1 снова покрылась ямами

Разбитая дорога возле воронежской БСМП № 1. Фото: Павел АРЗАМАСЦЕВ

Около так называемого «арбузного кольца», на дороге в сторону улицы Кривошеина, недавно произошла война. Это первая мысль, которая возникает при взгляде на проезжую часть. Следы этой войны постоянно пытаются заделать, но они вновь и вновь выступают под свежим асфальтом. Вот только расположенная поблизости БСМП № 1 вряд ли похожа на военный госпиталь…

Ямы-ловушки

Рядом с Юго-Западным рынком вечером часто затруднено движение. Пробки мешают проехать в сторону улицы Матросова, поворот с которой на Ворошилова является быстрым путем в центр. Но есть и объезд через улицу Кривошеина, куда можно попасть через «арбузное кольцо», где традиционно располагается блошиный рынок. Кольцо завершает собой «окружную» дорогу и имеет несколько выездов. Дорожное полотно здесь в нормальном состоянии, вот только выезд за «рынком» как раз в сторону Кривошеина вызывает вопросы.

- Не люблю там проезжать. Как только сворачиваешь с кругового движения, вид сразу начинает пугать. Яма на яме, не иначе. Сейчас дорогу сделали, вот только не все покрыли асфальтом. А то, что положили, превратилось в кочки. Так ее ремонтируют постоянно, и через пару недель все ямы возвращаются. Сейчас их еще часто заливает талая вода, не давая оценить глубину, - рассказывает водитель Илья Барруху.

Ямы-ловушки частенько покрывают свежими кусками асфальта. Вот только качество ремонта весьма скверное, что подтверждается постоянным приходом дороги в негодность. 18 марта их в очередной раз заделали, однако уже на следующий день они образовались вновь.

Те самые ямы. Фото: Павел АРЗАМАСЦЕВ

Любая поломка может привести к гибели

Дорожная ситуация иногда вынуждает проезжать через это место и водителей скорой помощи, которые везут пациентов в БСМП № 1. Она находится в нескольких сотнях метров. Мало того, что такое состояние полотна мешает быстрой доставке, оно также может привести автомобиль в негодность.

- Периодически приходится здесь проезжать. Например, если вызов с улицы Кривошеина. На этом проезде одни ямы, будто и нет дороги - колеса все можно оставить. Любые «латки» через месяц приходят в негодность. Не дай бог там ехать с «экстренным» пациентом. Мне нужно срочно довезти его до приемного отделения, чтобы оказать помощь. Любая поломка в автомобиле может привести к гибели. Это же время! - прокомментировал Илья Ельчанинов, фельдшер скорой помощи.

Ямы-ловушки частенько покрывают свежими кусками асфальта. Фото: Павел АРЗАМАСЦЕВ

Ремонт близко

В мэрии сообщили, что капитальный ремонт этого участка намечен на нынешний год:

- Проезд от «кольца БСМП» находится в плане на 2021-й. Ремонта там не делали давно. Ежегодно производится текущее содержание с целью устранения дефектов, возникающих в том числе от перепадов температуры. В этом году кольцо и проезд к улице Кривошеина будут капитально отремонтированы: полностью будет снято старое покрытие и уложено два слоя нового, - пояснили в пресс-службе.