Жильцам воронежской многоэтажки аннулировали платежки с огромными суммами за отопление

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Жителям многоэтажной новостройки на улице Ломоносова, 84 аннулировали квитанции за январь, где в графе за отопление значились суммы больше 20 тысяч рублей. Мы подробно рассказывали об этом доме ранее.

После многочисленных публикаций в СМИ воронежская прокуратура провела проверку и выявила нарушения в виде применения тарифа задним числом, использования неисправного прибора учета.

Прокуратура Центрального района Воронежа внесла директору управляющей компании «Вэст 1» представление об устранении нарушений. После этого УК пересчитала платежи и сделала корректировку по строкам «отопление» и «горячая вода» за период с октября по декабрь 2020 года. А прежние начисления списаны до момента получения информации об окончательном размере утвержденного судом тарифа за данный период.

Теперь платежи для жителей многоэтажки сократились в три-четыре раза. Размер платежей за предшествующий период определит арбитражный суд по итогам рассмотрения дела.

За нарушение порядка ценообразования по постановлению прокуратуры директора УК оштрафовали на 25 тысяч рублей.

- Поставщик ресурса - ООО «Деловой фактор» направило в Арбитражный суд исковое заявление к ООО «Вест 1» о взыскании задолженности по договору теплоснабжения за бестарифный период с одновременным требованием об установлении стоимости платы за этот период, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

«Комсомолка» также писала, что после скандала с платежками одному из жителей дома, активно отстаивавшему права, неизвестные сожгли машину. УК объявило вознаграждение за информацию о поджигателях.