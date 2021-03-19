Жители Воронежа пожаловались на «фантомные» маршрутки

Ситуацией с общественным транспортом обеспокоены жители 45-ой Стрелковой Дивизии. Фото: Кирилл Мишин

На прошлой неделе в популярном воронежском паблике во «ВКонтакте» появился гневный пост. Его автор раскритиковал ряд маршруток, которые должны ходить по улице 45-ой Стрелковой Дивизии. Речь идет об автобусах №22, №45 и №63. Однако, по словам местной жительницы Юлии Сидоровой, она ни разу их не видела. Разве что на онлайн-картах.

«Из 47 автобусов на линии один»

– Почему мы должны существовать?! Почему стали изгоями в собственном городе?! Почему вынуждены ездить на такси на работу, в детский сад, школу, больницу и с работы? - возмущается Юлия.

Девушка рассказала, что обращалась в городское управление транспорта. Там ей ответили, что маршрут №22 обслуживает ООО «Автотранс» всего лишь двумя автобусами, за 45-й маршрут отвечает ООО «ВТК», который обещает на линии сразу 19 машин. В свою очередь ООО «Пассажиртранс» должен обслуживать 63-й маршрут аж 26 единицами транспорта. Однако, по словам женщины, за февраль 2021 года на 22-м маршруте было ноль автобусов, на 63-м маршруте – такое же количество, на 45-м – один.

Мы решили сами поехать на место и проверить, действительно ли, все так плохо. Для чистоты эксперимента приехали на 45-ю Стрелковую Дивизию дважды.

Остановка заставлена машинами. Фото: Кирилл Мишин

«Вы его уже пропустили»

Сначала мы посмотрели, как обстоят дела с транспортом вечером, в 19:30. Для этого отправились на конечную автобусов №45 и 22 - остановку «ВРТТЗ». За полчаса подъехало несколько маршруток №№3в, 105, 67а, 108а и 16в. Но где же остальные? Где те самые автобусы №63, 45 и 22? Водителя автобуса 108а, который тщательно мыл свой транспорт, подтвердил слова местных жителей:

– 22-й давно уже не видел, 45-й и 63-й вроде ходят, но редко. Вечером точно не дождетесь.

Продавец местного киоска Елена вообще впервые услышала о том, что тут ходит автобус №63:

– 45-й приезжает раз в день, вы его уже пропустили, – смеется женщина. – 63-й не уверена, что вообще ходит. Честно говоря, даже не знаю о таком. А 22-й когда-то давно курсировал, уже пару лет точно не видела.

«Ни разу не видел здесь маршруток»

Для чистоты эксперимента мы отправились на следующий день на остановку «Детский сад №187». Судя по онлайн-картам, там проходят два автобусных маршрута - №45 и 22. Но уже на подходе к остановке стало понятно: об общественном транспорте тут и не слышали. Карман для остановки маршруток заставлен машинами. Действительно, а чего месту пропадать?

– Я здесь живу уже два года и ни разу не видел автобусов на остановке. Приходится минут десять идти до Беговой. Там с транспортом лучше, но есть другая проблема: все автобусы очень маленькие - «ГАЗели» и маршрутки. В час пик в них просто нельзя влезть. А вечером и эти автобусы не ходят. После девяти вечера добраться домой можно только на такси, – жалуется горожанин Данил.

В час пик в маршрутку тяжело влезть. Фото: Кирилл Мишин

«Штрафы выписывали неоднократно»

В мэрии города корреспонденту «КП-Воронеж» рассказали, что маршрут №22 ликвидируют, а у №45-го и №63-го сменят перевозчика:

– Сотрудниками городского управления транспорта на основании поступавших обращений жителей был проведен анализ транспортной работы, выполняемой на маршрутах №№ 22, 45, 63. По его итогам к перевозчикам были применены штрафные санкции. Ранее за регулярный существенный недовыпуск им неоднократно выписывались штрафы. Во втором квартале этого года, в рамках поэтапного внедрения новой сети, маршрут № 22, который долгое время фактически не обслуживался, будет ликвидирован, а маршруты № 45 и № 63 – выставлены на торги для заключения новых контрактов на транспортное обслуживание. На этих направлениях запланировано увеличение выпуска подвижного состава, – рассказали в пресс-службе администрации Воронежа.

В мэрии отметили, что говоря о плановом увеличении выпуска, они имеют ввиду улучшение работы после заключения новых контрактов во втором квартале 2021-го.