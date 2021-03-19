Последние новости Воронежа на 19 марта 2021 года: отмена масочного режима и общегородской выпускной

Для снятия ограничений необходимо увеличить число привитых. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже пройдет общегородской выпускной-2021. Как сообщили в администрации города, он состоится 2 июля в парке «Алые паруса». В прошлом году торжество отменили из-за коронавирусных ограничений, в этом количество зараженных значительно снизилось, поэтому власти решили устроить праздник. Профильные службы мэрии уже приступили к организации открытой вечеринки.

В Воронежской области пока не будут отменять масочный режим. Об этом накануне заявил губернатор Александр Гусев. По словам главы региона, эпидемиологическая ситуация не позволяет говорить о снятии данного ограничения. Кроме того, необходимо увеличить количество вакцинированных жителей региона.

Фасад лесотехнического университета Воронежа покрылся трещинами и одна из колон правого крыла рискует обвалиться. Однако горожанам беспокоиться не о чем: власти решили отремонтировать «просевшую» колону старейшего вуза. Деформированный портик вернут на место, как только потеплеет.

В двух детсадах Коминтерновского района Воронежа сотрудницы использовали подложные медицинские книжки. Документы в обоих случаях якобы выдавались областным Центром гигиены и эпидемиологии. Но в организации опровергли, что выдавали их женщинам. В итоге прокуратура инициировала возбуждение уголовных дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

К утру 19 марта коронавирусом заразились 72 459 жителей региона. Окончили лечение и выздоровели 66 850 пациентов. Всего с начала пандемии в области умерли 2 600 человек.