В Воронежскую область в ближайшие две недели поступит новая партия вакцины от COVID-19

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Новая партия вакцины от COVID-19 прибудет в медицинские учреждения Воронежской области в ближайшие две недели. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения 19 марта.

Точную дату пока федеральные поставщики не обозначают. О том, какое количество доз получит регион на этот раз, станет известно примерно за сутки до их поступления.

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– Это связано с тем, что вакцина передается от производителя сразу на доставку в регионы, – пояснили в облправительстве.

Как отмечают в депздраве, прививки новой партии «Спутник V» по данным на 19 марта уже сделали более 113 тысяч воронежцев. Причем свыше 75 тысяч человек получили оба компонента.

Напомним, массовая вакцинанция от COVID-19 в регионе стартовала с начала 2021 года. Менее чем за три месяца в медучреждения области поступило около 120 тысяч доз. На сегодняшний день более 6 тысяч еще находятся в работе, а в некоторых прививочных пунктах вакцина уже закончилась. Но, как пояснили в департаменте здравоохранения, это не должно останавливать воронежцев перед записью на вакцинацию. Она идет в лист ожидания, чтобы была возможность сформировать списки заранее.

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Если у пациентов возникнут заминки с записью, то они могут обратиться непосредственно в облздрав любым удобным способом:

– через портал госуслуг;

– на сайте департамента https://zdrav36.ru/obshchestvennaya-priemnaya/forma-otpravki-ehlektronnyh-obrashchenij;

– по телефону горячей линии 212-61-79.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев, отвечая на вопросы журналистов, назвал условия, при которых в регионе могут отменить ограничения, в том числе масочный режим. Он отметил, что несмотря на стабилизирующуюся обстановку, важное значение имеет вакцинация.

– Сейчас задачу перед нами ставят не 60%, а 70% взрослого населения вакцинировать. То есть, более миллиона человек. До этого времени масочный режим отменяться не будет, – резюмировал Александр Гусев.

Ирина Шабанова