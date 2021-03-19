В воронежском зоопарке открылся новый зал для тропических млекопитающих

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18 марта в Воронежском зоопарке торжественно открылся новый зал для теплолюбивых млекопитающих. В помещении площадью 237 квадратных метров разместились шесть просторных и даже «двухкомнатных» вольеров для обитателей Африки и Южной Америки – саймири, носухи, зеленых мартышек, яванского макака, сервала и сурикатов.

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По словам директора зоопарка Андрея Шестопалова, возможность оборудовать новый зал на площади, освободившейся после переселения в уличный вольер копытных, возникла неожиданно в августе прошлого года, благодаря выделению субсидии.

Новоселами стали животные, которые раньше жили в тесных вольерах и требовали решения «квартирного вопроса». В новый зал они переехали в начале недели. Быстрее всех адаптировались сурикаты: самка тут же принялась обустраивать жилье на свой вкус – нагребать песок в кучи, рыть ямы, формировать свой «рельеф». Зеленая мартышка с любопытством наблюдает за посетителями, удобно расположившись на верхнем этаже прямо у стекла – сотрудники говорят, что животное скучало по гостям во время эпидемии, но «новые» люди в масках ей не очень по нраву. Больше всех переезд напугал носуху – она пока прячется в домике и на публику не выходит.

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Художник зоопарка Ирина Пожарская задумала оформление зала в этно-стиле. Как она призналась, в воображении мелькали навеянные приключенческими книгами картины древних заброшенных городов, которые в отсутствие людей обживают дикие животные. Каждый вольер – как окно в сказочный мир с его обитателями.

Авторы проекта позаботились и о посетителях, создав для них в глубине зала фотозону в виде африканской хижины, и об обслуживающем животных персонале, предусмотрев технические помещения для обслуживания животных и кормокухню.

- Мы в начале большого пути по реконструкции зоопарка, - рассказала Наталья Ветер, руководитель департамента природных ресурсов и экологии. – Эти перемены назрели очень давно, и сейчас мы активно преображаем зоопарк. Дело в том, что со следующего года вводится лицензирование деятельности зоопарков, требующее соблюдения всех норм. Для города-миллионника зоопарк, это не просто выставка животных, это объект биологического и экологического просвещения.

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Практически вся работа по реконструкции зала выполнена силами сотрудников зоопарка. Аналогов такому оформлению, по словам экспертов и гостей зоопарка, нет.

В ближайшем будущем и зоопарк, и прилегающий к нему парк ждут большие преобразования, поделилась планами департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер:

- Сейчас прорабатываются вопросы реконструкции территории парка, лесной зоны и помещений для содержания животных. Концепция зоопарка была разработана чешскими специалистами несколько лет назад и требует актуализации. После доработки, ориентировочно, к концу этого года, документ представят на обсуждение общественности.