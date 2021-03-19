Выходные в Воронеже: новая выставка в замке Ольденбургских, победительница "Ты супер!", танцы под дождем

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ ДИАНЫ АНКУДИНОВОЙ

19 марта в Воронеже выступит юная талантливая певица Диана Анкудинова.

Многократная обладательница призовых мест всероссийских и международных вокальных конкурсов стала широко знаменита после победы во втором сезоне проекта «Ты супер!» и Гран-при «Ты супер! Суперсезон». Хотя в копилке наград юной артистки с божественным голосом есть и приз зрительских симпатий на конкурсе «Новая Детская волна-2018», и «Таланты земли волжской», и золотая медаль Всероссийских молодежных Дельфийских игр.

Общее количество просмотров в интернете песен в исполнении Дианы - более 350 миллионов! Зарубежные блогеры делают видеообзоры с Дианой Анкудиновой, фан-клубы артистки есть даже в Индии и на Шри-Ланке. Теперь и воронежцы смогут оценить ее талант.

Начало в 19.00.

Диана Анкудинова

ШОУ ПОД ДОЖДЕМ

В столицу Черноземья возвращается с гастролями Санкт-Петербургский театр танца «Искушение». В этот раз артисты покажут воронежцам уже четвертую серию своего легендарного «дождевого» проекта, под названием «Мужчина vs Женщина».

Эффектный, динамичный, эротичный спектакль рассказывает языком танца о взаимоотношениях противоположных полов, между которыми пробегают искры с самого сотворения мира. С того момента они пытаются найти ответы на вечные вопросы. Это притяжение противоположностей - огненная страсть и безмятежность, холодный рассудок и всепоглощающие чувства, сила против слабости. Это мужчина vs женщина. Все переживания и настроение героев передаются с помощью пластики.

- Мужские размышления о жизни и любви, выраженные словами и на языке тела, - так описывает свою программу руководитель театра, режиссер и автор шоу Рустам Надыршин.

Финальные номера исполняются артистами под потоками воды. На сцену выливается около тонны.

Шоу под дождем "Мужчина vs Женщина" пройдет в Event-Hall 19 марта в 19.00.

фото театра Искушение

ШУБЕРТ И ШОСТАКОВИЧ

В Воронеже два дня будет выступать известный пианист. 19 и 20 марта один из наиболее интересных и неординарных музыкантов нового поколения Сергей Каспров исполнит в филармонии фортепианную фантазию Шуберта «Скиталец» - в транскрипции для фортепиано с оркестром Франца Листа.

Каспров окончил Московскую консерваторию по специальностям «фортепиано и исторические клавишные инструменты» и «орган», проходил стажировку в Schola Cantorum в Париже. Музыкант - лауреат многих международных конкурсов, в числе которых имени Горовица (спецприз), имени Юдиной (гран-при), имени Рубинштейна (Париж, I премия), имени Скрябина (Париж, I премия). С успехом выступал с такими оркестрами, как Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр, Камерный филармонический оркестр (La Chambre Philharmonique). Среди дирижеров, с которыми сотрудничал пианист, - Владимир Альтшулер, Аркадий Штейнлухт, Владимир Вербицкий, Эммануэль Кривин, Марк Горенштейн. Концертную деятельность на современном фортепиано музыкант успешно сочетает с игрой на исторических клавишных инструментах – хаммерклавире и романтическом фортепиано. Записи музыканта транслировались на волнах радиостанций «Орфей», Би-би-си, France Musiqueи Radio Klara. Диск пианиста, вышедший на фирме Alpha в 2014 году был удостоен престижных наград Choc de Classica и Diapason découverte.

Во второй части программы Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого представит Десятую симфонию Шостаковича. Написанная в год смерти Сталина (1953), она является документальным свидетельством эпохи и считается одним из наиболее автобиографичных сочинений композитора, в том числе из-за многократно повторяющейся музыкальной монограммы DSCH, в которой зашифрованы инициалы «Д.Ш.» - Дмитрий Шостакович. Этим исполнением Воронежский академический симфонический оркестр открывает серию посвящений Шостаковичу: в 2021 году исполняется 115 лет со дня рождения композитора.

В пятницу в 19.00, в субботу в 18.00.

ВЕСЕННЕЕ ДЫХАНИЕ

Ежегодная выставка «Дыхание весны» будет работать до 21 марта в выставочном зале на ул.Кирова, 8. Свои работы в жанрах вышивки, вязания, лозоплетения, валяния, ткачества, авторской игрушки представили лучшие мастера декоративно-прикладного творчества.

В программе мастер-классы, участником которых может стать любой. Их, как и саму экспозицию, можно посетить бесплатно.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУКОЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

На выставке «Кукольное поМИШАтельство», которая работает в музее имени Крамского, 21 марта в 13.00 пройдет мастер-класс Ивана Грозного «Мишка-Брошка», во время которого участники создадут брошку в винтажном стиле (в виде головы мишки).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БЕСПЕЧАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В музее имени Крамского стартовала вторая выставка в рамках цикла «Открывая фонды». Проект показывает графические произведения салонно-академического искусства.

- Русское искусство второй половины XIX века развивалось в противоборстве и одновременно взаимовлиянии двух ведущих направлений: реалистического и академического. Мастеров академического и салонного искусства их противники-передвижники называли «беспечальными художниками», поскольку социальные проблемы и психологические конфликты – темные стороны действительности, не увлекали этих мастеров, - отметили в музее. - Академисты считали, что искусство призвано возвышать человека над прозой жизни, отвлекать от скуки повседневности, просвещать и радовать одновременно. В сферу интересов этого искусства попадали все жанры: исторический и бытовой, натюрморт и пейзаж, портрет. Главными темами выступали мифологические сюжеты и композиции в русском стиле.

В экспозиции представили рисунки Константина Маковского, Генриха Семирадского, Льва Лагорио, Александра Егорнова, Николая Дмитриева-Оренбургского, Петра Соколова, Николая Сверчкова и Павла Шипова. Всего около 10 графических работ.

Выставка продлится до 25 апреля.

НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

20 марта в дворцовом комплексе Ольденбургских откроется экспозиция «На благо Отечества». Этот проект - дань памяти семье Ольденбургских, целиком посвятившим себя идее служения России, наш вклад в сохранение их наследия. В создании экспозиции использованы как традиционные формы работы по созданию выставочно-экспозиционного пространства, так и современные информационные технологии.

Экспозиция расположена на цокольном этаже дворца Ольденбургских. В выставочном проекте представлены исторические фотографии, карты, схемы, подлинные предметы быта XIX века, орудия труда.

После реставрации для посетителей открывается 9 залов, каждый зал экспозиции освещает отдельную тему масштабной созидательной деятельности представителей семей Ольденбургских и Лейхтенбергских не только в Воронежской губернии, но и Российской империи.