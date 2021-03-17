Воронежцы предпочитают телефонные номера с зеркальными комбинациями

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В 2020 году самыми популярными стали номера с тремя повторяющимися семерками. При этом воронежцы чаще всего выбирали зеркальные сочетания – 595, 767 и 464.

Tele2 продолжает фиксировать устойчивый рост популярности сервиса индивидуального подбора номеров при подключении к сети оператора. Анализ цифровых комбинаций в мобильных номерах проводился на основе продаж в макрорегионе «Черноземье» за 2020 год. По итогам исследования самыми популярными номерами стали те, которые содержат красивые комбинации 777, 888 и 999.

Воронежцы не поддержали общую тенденцию, отдав предпочтение зеркальным сочетаниям, а не комбинациям с тремя повторяющимися цифрами. Жителям региона больше всего нравятся сочетания 595, 767 и 464.

До 31 марта 2021 года воронежцы могут воспользоваться специальным предложением и получить золотой номер Tele2 в подарок. Для этого необходимо подключиться к сети оператора с тарифом «Мой онлайн+» или кинотарифом «Везде онлайн» и внести абонентскую на 3 месяца вперед. Кроме того, в розничной сети Tele2 в рамках акции «Комбо» действуют скидки на устройства в размере 50%, 30% и 20%. Подробнее об акции можно узнать на сайте.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Сегодня одним из главных трендов на телекоммуникационном рынке является персонализация. Абоненты хотят получать не только первоклассный продукт, но и индивидуальный подход. Экосистема Tele2 строится вокруг потребностей клиентов, и помимо предоставления качественной и надежной мобильной связи оператор предлагает пользователям уникальный персонализированный сервис. Например, сейчас в нашей рознице действует сразу несколько выгодных предложений: при подключении к сети Tele2 можно выбрать золотой номер в подарок, а еще получить скидку до 50% на новый смартфон».