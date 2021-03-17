Во дворе воронежской многоэтажки "прописалась" огромная лужа

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Активисты Общероссийского народного фронта обратились в мэрию Воронежа с просьбой помочь жителям многоэтажного дома №117 на улице Ломоносова. По их словам, половина двора этого дома постоянно находится под огромной лужей.

- Больше всего страдают автолюбители, машины которых прошедшей зимой буквально вмерзали в лед. Проблеме почти семь лет, и ее, по словам жителей, спровоцировала реконструкция дороги, - рассказали активисты ОНФ.

Жильцы сообщают, что двор изначально не был оборудован ливневкой с момента его сдачи в 2009 году. Но ситуация резко усугубилась после 2014 года, когда администрация города реконструировала дорогу по улице Ломоносова.

- Уровень проезжей части немного приподнялся, он практически на всем протяжении теперь отбит бордюром. Как следствие – выпавшие осадки оказались «запертыми» во дворах, - рассказала член регионального штаба ОНФ Светлана Мишанова.

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«Комсомолка» попросила управление дорожного хозяйства мэрии прокомментировать это сообщение.

– Водоотведение в районе дома № 117 по улице Ломоносова осуществляется поверхностным способом по рельефу местности, - рассказали дорожники. - В целях ликвидации участка скопления ливневых и талых вод на территории, прилегающей к дому, в адрес управы Центрального района направлено обращение об устранении участка подтопления силами Комбината благоустройства.

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Насчет подтопления двора от дома №112а по Ломоносова до пересечения улиц Ломоносова и Тимирязева, то во время выезда на место дорожники установили, что здесь есть дренажный ливнеприемный колодец, имеющий выпуск в овраг.

- В связи с тем, что труба расположена в верхней части колодца и имеет контруклон – происходит скопление дождевых и талых вод в этом колодце и на проезжей части. Поэтому в 2020 году силами МБУ «Городская дорожная служба» проведены работы по изменению уровня отметок данного трубопровода, – рассказали в пресс-службе мэрии.