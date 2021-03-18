В поселке Воля под Воронежем появится школа на 800 мест

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В поселке Воля Новоусманского района появится новая школа, где будут обучаться 700-800 детей. Губернатор Александр Гусев поручил выделить средства на разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона в среду, 17 марта.

За последние пару лет в области открылось рекордное количество современных образовательных учреждений, девять в 2019-м году и четыре в 2020-м. По проекту одного из них и будет построена новая школа. Который из них окажется наиболее приемлемым, определят специалисты.

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– Сейчас необходимо подобрать проект повторного применения — тот, который уже зарекомендовал себя в регионе как с точки зрения строительства, так и по эксплуатации. Таким образом продолжается наша стратегия бережливого использования областных средств и одновременного создания комфортных образовательных пространств, – рассказал Александр Гусев.

После того, как будет выбран проект, его адаптируют к условиям территории, на которой построят школу. Затем начнется разработка полного пакета проектной документации. После этого воронежские власти определятся с источником финансирования строительства.

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Напомним, Александр Гусев не раз говорил о том, что в микрорайонах, где идет активная застройка территории и постоянно растет количество местных жителей, строительство новых школ и детских садов просто необходимо для комфортной жизни. Средства на соцобъекты регион получает в том числе благодаря участию в национальных проектах – «Жилье и городская среда», «Образование» и «Демография».

Евгения Фролова