В Воронеже КСП попросила выделить дополнительное помещение для муниципального архива

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Контрольно-счетная палата предоставила отчет депутатам горДумы о проверке финансовой и хозяйственной деятельности МБУ «Муниципальный архив городского округа город Воронеж». Парламентарии его заслушали на заседании совместной комиссии 17 марта.

Аудиторы рассказали о результатах ревизии и высказали ряд предложений по улучшению работы ведомства. К примеру, они обратили внимание депутатов, что за структурой до сих пор не закрепили ряд важных функций – управление архивным делом, документооборот и работу с обращениями граждан. При этом учреждение занимается бумагами Архивного фонда РФ, а также постоянно хранит документы из архивов мэрии, управ районов и местных ликвидированных организаций. КСП предложила парламентариям выделить подразделение, которое занялось бы архивным делом Воронежа.

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Кроме того, ревизоры обратили внимание депутатов, что в муниципальном учреждении до сих пор не работают платные услуги, а это могло бы обеспечить дополнительный доход. Сейчас воронежцы безвозмездно получают архивные справки и копии документов, а вот описание или копирование документов и их переплет сотрудники вполне могли бы делать на платной основе.

Кроме того, проверка КСП выявила, что у архива возникли сложности с оцифровкой документов – на это нет ни времени, ни должного оборудования. Депутаты рекомендовали нанять для этого стороннюю организацию через проведение торгов, которая взяла бы на себя обязанности переводить бумаги в электронный формат.

Также аудиторы попросили парламентариев найти дополнительное место для хранения архивных документов и раскритиковали условия их хранения. Муниципальное учреждение расположено в нескольких зданиях. Основное хранилище находится на проспекте Патриотов, но в помещении нарушена гидроизоляция, внутри проходят канализационные и водяные трубы, на потолках уже появились следы протечек. Это не соответствует требованиям законодательства в отношении правил хранения архивных документов. Кроме того, в хранилище с 2020-го года уже нет места.

Как пояснили аудиторы, в мае 2016 года учреждению передали помещения на Ленинском проспекте, 149. На их ремонт требовалось чуть более 1,7 млн рублей, но на объявленные торги никто не заявился, а выделить напрямую деньги из городского бюджета не удалось. В результате помещения у муниципального архива изъяли и нашли покупателя через тендер. В августе 2019 года ему отдали 136 кв. м. в доме № 30 на улице Домостроителей, но и оно уже заполнено на 100%.

– Учреждение неоднократно направляло письма в УИЗО с просьбой выделить помещения, но ни одно из предлагаемых не соответствовало требованиям и правилам организации хранения архивных документов, – подчеркнули в КСП.

Аудиторы предложили мэрии обратить внимание на эту проблему и найти помещения в своих резервах. И даже порекомендовали кабинеты площадью 99,1 кв. м. в здании на улице Цюрюпы, 32. Они находятся в ведении МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», но, как показала ранее проводимая проверка КСП, используются неэффективно.

Ирина Шабанова