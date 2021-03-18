Депутаты горДумы скорректировали бюджет Воронежа на 2021 год

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Депутаты городской Думы в среду, 17 марта, согласовали первую в 2021 году корректировку бюджета Воронежа на плановый период 2022 и 2023 годов. С инициативой о повышении доходной и расходной части главного финдокумента областного центра на 231,624 млн рублей обратилась к парламентариям мэрия.

Ранее на муниципальные программы были выделены дополнительные средства. Субсидии распределили с федерального и областного уровней, а также за счет поступивших средств населения на софинансирование проектов по поддержке местных инициатив. В итоге доходная часть бюджета города составила 22 млрд 690 млн рублей, расходная – 23 млрд 833 млн рублей. Дефицит – 920 млн 906 тыс. рублей.

Деньги направят на строительство детских садов в Воронеже, развитие здравоохранения, а также на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Дополнительно выделят средства на дорожное хозяйство и еще около 230 млн рублей пойдет на строительство дорог и транспортных развязок.

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Как отметил депутат, председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям горДумы Андрей Соболев, парламентарии приняли решение ускорить переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Программа будет полностью софинансирована, поэтому люди получат жилье не до конца 2024-го года, как планировалось раньше, а до конца 2022-го.

– Предстоит расселить порядка 10 тыс. квадратных метров. Это позволит нам перейти на следующий этап и расселить граждан из жилья, признанного аварийным на момент 2020 года, – резюмировал Андрей Соболев.

Также депутаты согласовали дату публичных слушаний, которые будут посвящены проекту решения воронежской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Воронеж». Необходимость возникла в связи с тем, чтобы привести положения Устава в соответствие с требованиями федерального законодательства и уточнить отдельные полномочия органов местного самоуправления. Слушания состоятся в здании городского парламента 19 апреля 2021 года в 11:00.

Кроме того, на заседании парламентарии утвердили создание детских садов № 10, 26, 113 и МБУ ДО «Детский спортивно-образовательный центр».

Ирина Шабанова