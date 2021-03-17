Контракты на покупку 113 квартир для воронежских детей-сирот заключат 22 марта

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Региональный департамент социальной защиты готовится к проведению аукционов по приобретению жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Первые 113 контрактов ведомство заключит уже с 22 марта. Об этом сообщили в облправительстве 16 марта.

Согласно проекту, в новые квартиры жильцы въедут до 30 октября 2021 года. Обеспечение жильем воронежских сирот находится на личном контроле губернатора Александра Гусева.

Также в департаменте соцзащиты отметили, что в 2021 году на приобретение квартир для детей-сирот планируется потратить более 670 миллионов рублей, из них большая часть – 530 миллионов – средства областного бюджета.

– Обеспечить сирот квартами – одна из важнейших наших задач, ведь речь идет об особой категории граждан. Мы постарались исправить все недочеты, которые ранее были допущены при проведении торгов, и рассчитываем, что в этом году никаких сбоев не будет, – отметил Александр Гусев.

Ранее региональный департамент опроверг информацию о махинациях с квартирами от государства и подробно разъяснил, почему опубликованные в соцсетях документы о списке детей-сирот, подложные. Ведомство обратилось в связи с этим в ГУ МВД России по Воронежской области и прокуратуру для проведения проверок.

– В частности, упомянутые в обоих списках граждане в соотнесении с местом жительства никогда не значились и не значатся в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем. Поэтому у этих граждан нет права на предоставление квартир, – пояснили в департаменте соцзащиты.

Евгения Фролова