Воронежский губернатор призвал не превращать частные дома в рестораны и гостиницы

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев 16 марта встретился с руководителем инспекции государственного строительного надзора региона Сергеем Болговым. Глава ведомства подвел итоги работы в 2020 году и поделился планами на 2021-й, сообщили в облправительстве.

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Сергей Болгов проинформировал главу региона, что в последнее время застройщики, уличенные в нарушении обязательных требований в сфере строительства, чаще привлекаются к ответственности. Только за 2020 год в области увеличилось число административных наказаний на 23% – до 98. В 2019 году их было 80. Также почти на четверть выросла и сумма наложенных штрафов. На 60% увеличилось число административных штрафов за нарушения в долевом строительстве, а общая их сумма выросла на 110%. В основном нерадивые застройщики попадались на отклонении от проектной документации, строительстве без разрешения, а также эксплуатации объекта без соответствующих документов.

Глава региона также ознакомился с перечнем проблемных многоквартирных домов, которые возводятся в рамках долевого строительства с отставанием от графика. Руководитель Госстройнадзора области заверил, что за ними ведется постоянный контроль. В свою очередь губернатор поручил усиленно следить за качеством возводимого жилья и не допускать самовольного строительства.

Также особое внимание в ходе беседы уделили теме индивидуального жилищного строительства. Нередко бывает, что сначала возводят частный дом, а затем попросту переводят его в нежилое помещение. В связи с этим участились жалобы от жителей региона, которые неожиданно становятся соседями какого-нибудь ресторана или гостиницы. Александр Гусев поручил проработать вопрос внесения изменений в правила землепользования застройки, чтобы препятствовать такому строительству.

– Давайте попытаемся найти решения. Нам приходят многочисленные жалобы от жителей, которым потом приходится жить рядом с отелями или офисными зданиями. Такие решения и разрешения должна коллегиально принимать Комиссия по землепользованию и застройке, – сказал губернатор.

Кроме того, Сергей Болгов рассказал о планах работы ведомства на 2021 год. По его словам, принятый федеральный закон, устанавливающий новый порядок организации и осуществления государственного и муниципального контроля, изменит принцип работы. В приоритете контрольно-надзорных мероприятий в отношении застройщиков будут предупреждения и профилактика нарушений.

Евгения Фролова