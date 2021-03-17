Депутаты горДумы озаботились судьбой зеленых территорий и бродячих собак в Воронеже

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Сразу два волнующих горожан вопроса обсудили депутаты горДумы на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию. Они касались постановки на кадастровый учет озелененных территорий в областном центре и проблемы бездомных собак. Об этом рассказали в думской пресс-службе 16 марта.

Судьба небольших парков и скверов стала одной из главных тем обсуждения парламентариями. В соответствии с постановлением мэрии от 1 апреля 2003 года №669 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования города Воронежа» был утвержден перечень таких территорий, в том числе проектируемых. Однако еще есть вопросы с их постановкой на кадастровый учет.

Основная часть границ 413 участков учтена в ЕГРН. Две территории, речь идет о лесопарках «Тенистый» и «Гармония», являются землями лесного фонда. Еще 27 участков входят в состав иных земельных участков, они также находятся на кадастровом учете. Но пока неясна судьба 34 оставшихся территорий. Они не поставлены на учет да к тому же некоторые из них фактически утратили статус озелененных территорий. Их судьба вызвала обеспокоенность членов постоянной комиссии по экологии и природопользованию горДумы.

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Председатель постоянной комиссии Константин Ашифин предложил поучаствовать в обсуждении этого вопроса всех депутатов, которые заинтересованы в сохранении зеленых территорий на своих избирательных округах. Также он потребовал от чиновников представить на рассмотрение депутатов проект Правил землепользования и застройки с нанесенными территориями, перечень зеленых участков, включая те, которые утратили статус озелененных территорий, а также подробную информацию по каждому объекту, указанному в постановлении №669. Было принято решение о проведении расширенного заседания постоянной комиссии, на котором бы специалисты мэрии предоставили подробный отчет и ответили на вопросы городских парламентариев.

Также депутаты обсудили проблему безнадзорных животных в Воронеже. О том, как сейчас обстоит ситуация с ними, рассказала и. о. руководителя управления экологии мэрии Галина Воробьева. По ее словам, в 2020 году по обращениям горожан был произведен отлов более тысячи животных. Лишь 42 из них обрели новый дом и новых хозяев. Остальные после стерилизации и чипирования вернулись на прежние места обитания.

По словам Галины Воробьевой, уже решен вопрос со строительством приюта для бродячих животных в Воронеже. Он появится на улице Балашовская, 29/1. Сейчас объявлен конкурс на проектирование, итоги подведут 24 марта. Но так и не решен вопрос с финансированием на содержание, стерилизацию и медицинскую помощь.

Константин Ашифин напомнил, что проблема безнадзорных животных существовала всегда, но в последнее время удалось сделать большие шаги в ее решении.

– Строительство муниципального приюта серьезно улучшит ситуацию с безнадзорными животными в городе. Согласно федеральным нормам и международным канонам, эвтаназия запрещена. Сейчас собак отлавливают, осматривают, лечат, стерилизуют, чипируют и дальше выпускают в естественную среду, что существенно снижает уровень агрессивности. Сегодня на комиссии был поднят вопрос о том, что для этого выделяется недостаточно средств. В прошлом году поступило более 3 тысяч заявок на отлов безнадзорных животных, а финансирование – только на тысячу. Мы будем добиваться большего финансирования этого направления, – подытожил депутат.

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Ирина Шабанова