Последние новости Воронежа на 17 марта 2021 года: нападение на ребенка, программа Платоновфеста и открытие моста у «Работницы»

Фото из архива "КП". Фото: Максим ГОРОХОВ

В Воронеже полицейские разыскивают мужчину, который напал на девятилетнюю школьницу в многоэтажке на улице Менделеева. Угрожая ножом, неизвестный потребовал от ребенка ценности. Но тут в подъезд вошли соседи и спугнули грабителя. Следователи сейчас устанавливают личность нападавшего.

Власти назвали возможные сроки открытия путепровода у «Работницы». Если ранее в городской администрации говорили о конце марта, то теперь - о мае. Возможно, что удастся завершить реконструкцию моста раньше. Но насколько, пока сказать трудно. Зависит это от величины ночных «окон», которые смогут предоставить железнодорожники для работ.

Платоновский фестиваль объявил программу 11-го форума. С 3 по 20 июня воронежцам покажут постановки местных театров в блоке «Воронежский кейс», а также девять спектаклей российских театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Новокузнецка и Архангельска. В музыкальной программе июня заявлены четыре академических концерта и опен-эйр «Музыка мира в Белом колодце». Выступления зарубежных исполнителей запланированы в осеннюю часть форума искусств - с 4 по 17 сентября. Тогда же пройдут театральный парад и опен-эйры в Зеленом театре и у стен Рамонского замка Ольденбургских.

По данным к 17 марта, коронавирусом в Воронежской области заразились 72 033 человека. Смогли победить болезнь 66 363 пациента. Скончались от инфекции 2 560 жителей региона. Сделали прививку уже более 110 тысяч воронежцев.