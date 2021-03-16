Без химии: экологичная борьба с вредителями сада

Жуки могут повреждать цветы и завязи растений Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Мелкие обитатели сада зачастую создают дачникам большие проблемы. Наряду с однозначно вредными гусеницами, жуками, бабочками, слизнями, есть еще целая армия условных врагов, которые, обитая в большом количестве на участке, могут сильно навредить урожаю.

Садоводы годами ведут борьбу с насекомыми и моллюсками, которая порой не приносит существенных результатов. Вполне понятно и нежелание дачников в этой войне применять химическое оружие. Тем более, что в разумных количествах многие мелкие представители фауны создают на участке необходимое экологическое равновесие. Есть ли другие, безвредные и при этом действенные средства регулирования численности мелких обитателей сада? Сегодня мы попросили нашего консультанта рассказать о них.

Как обилие муравьев, слизней, уховерток или жуков может навредить саду?

- На самом деле мелкие животные причиняют различный вред участку и растениям на нем, - говорит Николай Хромов, старший научный сотрудник Научного центра им. И.В. Мичурина. - Муравьи могут наносить почти незаметные повреждения цветкам, кроме того, перемещаясь по ним, могут распространять и заразу. Слизни наносят, конечно, самый серьезный ущерб, они буквально уничтожают урожай, поедают молодые листочки, плоды. Причем орудуют они ночью и весьма сложно их днем обнаружить. Уховертки сворачивают листочки, устраивая там свои гнезда, тем самым нарушая нормальное протекание процессов фотосинтеза. Различные жуки, например, бронзовки объедают цветки, и, конечно, уже никаких плодов не образуется.

Какие насекомые в разумном количестве должны присутствовать на участке? Нужно ли полностью их истреблять?

По мнению нашего консультанта, вред от всех этих насекомых может быть большим только при значительной численности насекомых на участке:

- Скажем, если вы заметили десяток муравьев, то совершенно не обязательно с ними бороться, а вот если на участке крупный муравейник, то все же лучше от него избавиться. Осы и уховертки также не могут особо навредить если их немного, но при большой численности, когда на растении десятки скрученных листьев или изгрызаны осами плоды, то нужно принимать меры. Пользу участку приносят разве что божьи коровки, вот с ними бороться точно не стоит. Чем их больше, тем лучше, ведь они активно поедают тлю.

Как регулировать их численность биологическими способами, не применяя вредных веществ

Если на вашем участке поселились муравьи, то муравейник можно просто выкопать, поместить в бочку и перенести подальше от участка. - Слизней можно изловить при помощи кусков досок, - советует Николай Хромов. – разложите их по участку, а утром переверните. Там будет много слизней, и вы сможете легко их изловить. Ос привлекает пиво, достаточно добавить туда немного меда и расставить открытые плошки по участку. Так вы сможете избавиться и от ос, и от уховерток, и даже от некоторых жуков.

Какие эффективные средства борьбы с вредителями сада из серии «экологического земледелия» можно использовать

- Сейчас в продаже можно найти много феромонных (привлекающих насекомых), липких ловушек и липких ловчих поясов. Их достаточно разложить согласно инструкции, развесить в местах скопления вредителей, а поясами обернуть стволы деревьев. Насекомые будут попадать в ловушки, а вам не придется применять химических препаратов, - говорит Николай.

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