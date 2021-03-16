Власти введут досрочно особый противопожарный режим в Воронежской области

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Воронежские аграрии начали подготовку к весенне-полевой кампании. О ее ходе и введении досрочно особого противопожарного режима в регионе шла речь на еженедельном оперативном совещании в облправительстве. Мероприятие прошло под председательством губернатора Александра Гусева 15 марта.

Глава региона поставил подчиненным задачу: взять под жесткий контроль ситуацию с палами травы. Планируется, что особый противопожарный режим в области введут уже с 15 апреля. Его нарушителей начнут наказывать административно. Власти рассчитывают, что это предотвратит поджоги травы, которые местные жители устраивают каждую весну перед началом посевных работ.

Александр Гусев напомнил о событиях в сентябре – октябре 2020 года, когда Воронежская область оказалась буквально в кольце пожаров. Только по счастливой случайности удалось избежать гибели людей, но материальные потери оказались существенными, в том числе и для бюджета региона. Глава области призвал не идти на компромисс в таких случаях.

– Не нужны нам старые представления о том, что сгоревшая стерня что-то удобряет. Наверное, уже у всех есть понимание, что это не совсем так. Кроме того, это просто огромная опасность. При условии сухой погоды и сильного ветра мы знаем, к чему это приводит, – подчеркнул губернатор.

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Сейчас в сельском хозяйстве приступили к подкормке озимых, удобрения внесены на площади 12,4 тыс. га в шести районах области. По словам руководителя департамента аграрной политики региона Алексея Сапронова, культуры под урожай 2021 года уже посеяны на площади 842 тыс. га. Удалось сохранить 42% площадей. На них состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Чиновник отметил, что проработка возможной ситуации с массовой гибелью озимых культур из-за погоды проводится с агрохимслужбами, региональным Россельхозцентром и руководителями органов управления АПК. Сейчас специалисты уточняют объемы пересева. Дополнительно были обследованы поля и сформирован страховой фонд семян под урожай 2021 года, проведена инвентаризация запасов зерновых под урожай 2022 года. Семян яровых зерновых культур заготовлено 120,8 тыс. тонн (117% от потребности), а сахарной свеклы более 50 % от потребности.

Позаботились аграрии региона и о минеральных удобрениях. К весенним полевым работам припасено 230 тыс. тонн (78 % к потребности). Алексей Сапронов сообщил, что по этому показателю регион входит в тройку лидеров по стране. Годом ранее сельхозработы начинали с меньшими показателями. В марте 2020 года минеральных удобрений было накоплено 184 тыс. тонн.

Что касается планов ярового сева, то в текущем сельскохозяйственном сезоне предстоит посеять 1 млн 694 тыс. га яровых культур. Это больше, чем в 2020 году (1 млн 678 тыс. га). Яровые и зернобобовые культуры планируется разместить на площади 762 тыс. га, технические – на площади 711 тыс. га. Посевы сахарной свеклы увеличат до 120 тыс. га. В связи с наращиванием экспортного потенциала увеличится производство масличных культур: сои, подсолнечника, льна, горчицы.

Ирина Шабанова