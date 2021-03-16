В Воронежской области на улучшение городской среды направят еще более 375 млн рублей

Парк «Горки» в Лисках

Расходы регионального бюджета 2021 года увеличиваются более чем на 8 млрд рублей. Это произошло из-за изменений, внесенных в Закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Из них более 375 млн рублей дополнительно направят на формирование комфортной городской среды. Об этом рассказали в облправительстве 15 марта.

Губернатор Александр Гусев отметил, что деньги пойдут на благоустройство территорий для прогулок и отдыха для жителей шести населенных пунктов региона.

Пять из объектов планируют обновить в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды Воронежской области» нацпроекта «Жилье и городская среда». На благоустройство Петровской набережной в областном центре направят 180 млн рублей. Еще 30 млн рублей выделят на улицу Калинина в селе Верхняя Хава. Продолжится обновление центральной улицы Ленина в Острогожске. На эти цели предусмотрено 43 млн рублей. В Борисоглебске ремонт за 15 млн рублей предстоит в сквере на улице Аэродромной. Также 10 млн рублей потратят на благоустройство Центральной площади перед зданием администрации в селе Пески Поворинского района.

Завершаются работы в парке «Орленок» в Воронеже. Для полного открытия этого общественного пространства направят еще 52,7 млн рублей. И 45 млн рублей выделят на ремонт восьми дворовых территорий в закрытом военном городке Воронеж-45 в Грибановском районе.

Благоустройство Петровской набережной

Как отметил руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин, всего в 2021 году на формирование комфортной городской среды в регионе будет направлено около 1 млрд рублей. В прошлом году эта сумма была значительно ниже – 838 млн рублей.

Также в облправительстве напомнили, что в муниципалитетах благоустраиваются еще семь объектов, которые получили финансирование по линии Минстроя России. Они стали победителями всероссийского конкурса, организованного ведомством. Речь идет о Тамбовском озере в Павловске, экопарке «Каялов бор» в Россоши, парке «Крымская горка» в Новохоперске, парке «Горки» в Лисках, «Новопарке» в Нововоронеже, «Городской гостиной» в Боброве и пляже и парке «Царский сад» в Богучаре. Еще 590 млн рублей на их обновление выделяются из консолидированного бюджета.

Власти региона планируют максимально привлекать к реализации проектов общественность. Это даст возможность не только эффективно потратить средства, но и обеспечить полный контроль за ходом работ. Сейчас прорабатываются механизмы максимально удобного для жителей участия в этих процессах.

Напомним, ранее в перечень общественных пространств, которые планируется благоустроить в Воронежской области в 2021 году, вошла 21 территория Воронежа и еще 17 муниципальных районов области, а также 133 двора.

Ирина Шабанова