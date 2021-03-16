Воронежские депутаты предложат увеличить финансирование программы улучшения жилья для молодых семей

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Депутаты воронежской городской Думы рассмотрели несколько вопросов на заседании постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям 15 марта. Они касались программы улучшения жилья для молодых семей, корректировке бюджета на 2021 год и планов приватизации муниципального имущества.

С докладом выступил руководитель управления жилищных отношений городской администрации Олег Зацепин. По его словам, сейчас в Воронеже обеспечение жильем молодых семей проходит с большими задержками. За последние два года желающих получить субсидию сократилось в несколько раз. Причина тому – скудное финансирование, поэтому многие попросту не могут дождаться свой очереди в силу возрастных ограничений до 35 лет. При этом в первую очередь жильем обеспечивают многодетных воронежцев, а семьи с одним-двумя детьми в итоге остаются ни с чем.

Парламентарии пришли к выводу, что эту информацию необходимо донести до властей региона. Для этого депутат Андрей Соболев предложил написать обращение с просьбой увеличить финансирование программы губернатору Александру Гусеву и в департамент строительной политики Воронежской области. Он отметил, что инициатива нужная, но из-за нехватки средств она становится неэффективной, хотя есть примеры в соседних регионах, когда эта инициатива работает с более высокими показателями.

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– За 2018 – 2019 годы целевая субсидия на приобретение жилья была представлена 56 семьям. А в 2021 году порядка 25 семей ее получат, это при том, что в очереди на сегодняшний день стоят порядка 600 семей. И понятно, что, допустим, два года назад количество очередников составляло порядка 4000 семей. Их количество сократилось из-за того, что люди перешагнули 35-летний рубеж, после которого они уже не имеют право претендовать на получение субсидии. Многие семьи уже не подают заявки, потому что не верят в то, что реально можно дождаться по срокам поддержки на финансирование приобретения жилья, – резюмировал Андрей Соболев.

Также депутаты горДумы рассмотрели вопрос о корректировке бюджета на 2021 год и плановый

Парламентарии рассмотрели также три вопроса, касающихся прогнозного плана приватизации муниципального имущества. Был предоставлен отчет о результатах процедуры за 2020 год.

Из запланированных 120 тысяч рублей поступлений в бюджет Воронежа, удалось получить лишь около 33 тысяч рублей. Депутат Андрей Соболев отметил, что горДума направит письмо мэру с просьбой активизировать работу.

Ирина Шабанова