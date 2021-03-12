Работники Нововоронежской АЭС провели благотворительную акцию

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Акция проходила в течение месяца и была приурочена к Международному женскому дню. Участие в ней приняли работники Нововоронежской АЭС, городских предприятий и организаций, жители города атомщиков.

Неравнодушные горожане собрали ткань, бисер, пряжу, войлок, шерсть, - все что может пригодится для осуществления творческих идей и задумок детей. Передали также акварель, гуашь, альбомы, кисти, картон, цветную бумагу и книги.

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«Бобровская школа-интернат стала нашим большим другом. Там воспитываются очень добрые, искренние, любознательные и творческие дети, которые нуждаются во внимании, тепле, положительных эмоциях. Надеемся, собранные вещи разнообразят их досуг, дадут возможность проявить себя и они просто хорошо и с пользой проведут время. Ведь, как мы знаем, занятия творчеством развивают воображение, аккуратность, мелкую моторику, да и вообще помогает ребенку почувствовать себя нужным, особенным и уникальным», - поделилась специалист УИОС НВ АЭС Любовь Ивлева.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС