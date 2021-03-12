Выходные в Воронеже: Масленичные гуляния, фестиваль танца, мастер-классы умельцев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК "ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ"

12 марта в Воронеже открылась ежегодная выставка «Дыхание весны». Свои работы в жанрах вышивки, вязания, лозоплетения, валяния, ткачества, авторской игрушки в выставочном зале на ул.Кирова, 8 представили лучшие мастера декоративно-прикладного творчества.

В программе выставки, которая продлится до 21 марта, запланированы мастер-классы, участником которых может стать любой. Их, как и саму экспозицию, можно посетить бесплатно.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ "RE:ФОРМА ТАНЦА"

На выходных в Воронеже завершится второй фестиваль современной хореографии «RE:Форма танца». В театре оперы и балета запланированы два вечера современной хореографии с пятью премьерами от постановщиков, которые определяют тренды развития современного танца в России.

13 марта покажут танцевальный спектакль "Лета" (хореографы Ольга Рыжкова, Олег Петров, композитор Василий Пешков), хореографическую сюиту Donem incognitum (хореография Дениса Постоева и Александра Литягина, музыка Альфреда Шнитке), хореографический спектакль "След" (хореограф Константин Кейхель, композитор Владимир Мартынов), началов 18.00.

14 марта программа вечера включит танцевальный спектакль "Дева" (хореография Константина Матулевского и Софьи Гайдуковой, музыка György Ligeti, David Lang, Jóhann Jóhannsson), одноактный балет с музыкальным антрактом "Шут" (хореография Никиты Высоцкого, музыка Сергея Прокофьева). Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Уличные гуляния запланированы в нескольких парках и на площадках перед торговыми центрами в эти выходные.

13 марта в 12.00 пройдет «Веселая Масленица с ЧайЛэнд» в парке имени Дурова (ул. Ворошилова, 1д) - с угощеним горячими блинами, раздачей воздушных шариков и красивыми фото с Самсоном Самоваровым.

В это же время на открытой площадке у ТРЦ «Максимир» (Ленинский пр.,174 п) начнется районный праздник Железнодорожного района «Широкая Масленица», в программе игры, конкурсы, народные забавы.

В этот же день в 13.00 стартует праздник «Ай-да, Масленица!» на открытой площадке по адресу ул. Федора Тютчева, 95.

С 13.00 до 17.00 на территории бобрового городка Воронежского заповедника пройдет праздник «Заповедная масленица».

13 марта и археологический музей-заповедник «Костенки» приглашает всех повеселиться на празднике «Выходим из зимней спячки», посвященном Масленице. Зиму проводят шумными традиционными гуляниями и забавами с веселыми скоморохами и ремесленниками. Праздник откроется в 11.00 на площадке у здания музея в селе Костенки выступлениями лучших инструментальных, вокальных и танцевальных коллективов Хохольского района. В 12.30 выступят фольклорные ансамбли «Держава» и «Радовесь». Также зрителей ждут интеллектуальные и спортивные конкурсы, блины и горячий чай – на празднике будет работать полевая кухня.

14 марта в 12.00 в сквере ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1) начнется «Широкая масленица» с концертом и игровой программой.

В этот же день 12.00 до 16.00 воронежцев ждут на праздник «Сударыня Масленица», он пройдет на открытой площадке у сцены в парке у ТРЦ «Арена» (б.Победы, 23б).

В это же время веселая программа «Широкая Масленица» запланирована и на спортивной площадке на ул. Владимира Невского, 25/8.

Конкурсно-игровая программа «Русская Масленица» с выступлением творческих коллективов пройдет в 12.00 и у клуба «Подгорное» (пл.Советов, 28а).

Уличные праздники пройдут в выходные у ДК «Подклетное», «Первомайский», «Малышево».

На выходных в Центральном парке и в «Алых парусах» можно будет сфотографироваться с арт-объектами «Встреча весны» и поучаствовать в розыгрыше призов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ

В фойе филармонии можно посмотреть выставку «Солнечные дети». Проект приурочен к Международному дню человека с синдромом Дауна, который отмечается в мире 21 марта. Проект показывает необычную красоту «солнечных детей», которые наделены добротой и альтернативными способностями к творчеству, особенно если находятся в атмосфере любви и вовлечены в социальную жизнь.

Выставка продлится до 24 марта.

КУКОЛЬНОЕ ПОМИШАТЕЛЬСТВО

В программе выставки «Кукольное поМИШАтельство», которая работает в музее имени Крамского, запланирована образовательная программа.

14 марта в 14.00 пройдет лекция «История мишек Тедди», ее проведет художник-теддист Иван Грозный. Он расскажет об истории возникновения мишек Тедди, их разновидностях и выставках, посвященных этой игрушке. Какими были мишки в начале своего создания, и какими они создаются в наши дни, а также о мишке, как предмете коллекционирования.

Напомним, на выставке представлено более 300 авторских кукол.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НА БЕРЕГАХ ВОРОНЕЖСКОГО МОРЯ

В художественном музее имени Крамского работает выставка «На берегах Воронежского моря», посвященная местной художественной жизни конца 1980-х – начала 1990-х.

- Время на изломе эпох 80-90-х было периодом невероятно активной культурной жизни. После отмены идеологических запретов и падения «железного занавеса» молодые воронежские художники стали организовывать неформальные и независимые творческие объединения, на городских площадках проходили выставки современного искусства, к которому стали проявлять интерес столичные и заграничные галереи и коллекционеры, - отмечают в музее. - Искусство того времени пронизано романтикой новых творческих открытий и веселой выдумкой. Художественные акции, произведения того времени и сегодня смотрятся свежо и актуально, напоминая о времени бурном, противоречивом и в чем-то наивном.

На выставке представили более 100 художественных произведений, выполненных в разных техниках и жанрах, а также архивные фотографии и видео тех лет. В экспозицию вошли работы Сергея Горшкова, Юрия Астапченко, Александра Старилова, Александра Ножкина, Игоря Петропавловского, Александра Воронина, Александра Лаврова, Михаила Викторова, Виталия Кулешова.

Выставка продлится до 11 апреля.

ЦАРСКИЕ КУКЛЫ

На третьем этаже основного здания музея имени Крамского работает выставка «Царские куклы». Экспозиция - часть масштабного проекта по воссозданию коллекции кукол и игрушек детей императора Николая II. Ее автор - художник, коллекционер, лауреат премии правительства РФ в области культуры Светлана Пчельникова.

- По фотографиям, рисункам, упоминаниям в мемуарах деятелей того времени были воссозданы утерянные предметы детского быта семьи последнего императора России. На выставке будут представлены фарфоровые красавицы XIX века именитых фабрик Франции и Германии, одежда и копии кукольных наборов посуды, привезенных императорской семье из Европы, около 400 деревянных солдатиков - точные копии тех, в которые играл цесаревич Алексей, а также антикварные бумажные куклы Lady Betty Рафаэля Така, разработанные в Англии и напечатанные в Баварии в 1894 году, - отметили в музее. - Посетители смогут также узнать историю создания эксклюзивных экспонатов.

Выставка продлится до 11 апреля.