Последние новости Воронежа на 12 марта 2021 года: новый памятник Аленке, задержание ректора и льготная ипотека

Также в Воронеже усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Фото: Максим ГОРОХОВ

В Воронеже поймали на присвоении денег руководителя аграрного университета. Как сообщили следователи, в марте 2021 года врио ректора Алексей Попов потребовал от подчиненных передать ему часть денег, полученных в виде премий. 10 марта главу вуза задержали с поличным при получении 880 тысяч рублей. Силовики возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 160 УК РФ «Покушение на присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения».

В Нововоронеже все-таки появится новый памятник Аленке. Деньги на установку выделит меценат, имя которого держится в тайне. Чиновники рассмотрели четыре варианта, и отдали предпочтение фигуре, напоминающий славянскую богиню Берегиню. Она олицетворяет высшую силу, что всегда является на помощь честным и добрым людям. Мастера из Подмосковья обещают сделать лицо не только красивым, но и благородным. Новый памятник планируют открыть 5 или 6 июня. Скульптуру сделают из бронзы, она будет достигать в высоту 2,2 метра. Эскиз проекта пока хранят в тайне.

В Воронежской области не будут продлевать льготную ипотеку. Видимо, эксперты посчитали, что спрос на жилье у нас и так достаточно высок. Напомним, в 2020 году в регионе оформили первые квартиры по такой программе. Займы в ее рамках под 6,5 % годовых и ниже для покупателей жилья в новостройках начали выдавать в апреле.

На заседании оперштаба губернатор Александр Гусев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Так как количество пассажиров без средств защиты заметно увеличилось.

Бродячие собаки атакуют Воронежский заповедник. Если раньше животные попадались у границ, надалеко от населенных пунктов, то теперь их обнаруживают в самой чаще Усманского бора. Специалисты обеспокоены тем, что постепенно такие собаки могут превысить численность волков, а это приведет к вспышкам бешенства. Кроме того, волко-собачьи гибриды несут прямую угрозу для населения.