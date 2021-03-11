Воронежский ДСК был отмечен на «Российской строительной неделе-2021»

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Главной целью проекта является содействие реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и программ, направленных на увеличение объемов строительства, благоустройства территорий, формирования необходимой для комфортной жизни современной инфраструктуры.

Строительная неделя началась с Пленарного заседания VI Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства, где обсудили меры господдержки строительной индустрии, ипотечное кредитование, подготовку кадров и другие вопросы. А по окончании встречи состоялась церемония награждения победителей ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «Топ ЖК-2021» в ряде номинаций. Почетные дипломы вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. В этом сезоне в 161 номинации конкурса приняли участие 1346 жилых комплексов, которые возводят 675 застройщиков в 74 регионах России.

Достойно была представлена, в том числе, Воронежская область. Домостроительный комбинат стал финалистом сразу в трех номинациях: «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации – дома повышенной этажности» («Европейский»), «Лучший ЖК» («Современник») и «Доступное жилье» (ЖК «Ласточкино»). ЖК «Европейский» на ул. Станкевича удостоился третьего места в своей номинации среди новостроек всей России. А ЖК «Современник» стал лучшим в номинации по ЦФО.

Кроме того, ДСК был отмечен Дипломом Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) за 1 место по объему ввода жилья в эксплуатацию в 2020 г. в Воронежской области с показателем 263,62 тысячи кв.м..

Программа «Российской строительной недели-2021» продолжилась выставкой «RosBuild 2021». Ее участники – представители 137 ведущих производственных предприятий, торговых компаний и строительных организаций из России, Бельгии, Германии, Дании, Казахстана, Польши, Турции и Финляндии. Они демонстрируют новейшие образцы строительных материалов и оборудования, интересные технологические разработки, востребованные при строительстве, дизайне и отделке жилых и офисных помещений, промышленных зданий и сооружений. Коллективными экспозициями представлены пять российских регионов: Воронежская, Владимирская, Омская, Саратовская и Тверская области.

Организаторами строительной недели выступают АО «Экспоцентр», НОЗА, НОСТРОЙ, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и др. Традиционно в мероприятии принимают участие более 15 тыс. человек.

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