Обрезка сада увеличит урожай и оздоровит деревья

Обрезку надо провести до начала вегетации растений Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Одним из первых дел садовода весной становится обрезка сада. Опытные агрономы проводят ее ежегодно. Однако часто можно слышать такое мнение дачников: зачем обрезать деревья, если они молодые и здоровые? Сегодня наш консультант Николай Хромов, старший научный сотрудник Научного центра им. И.В. Мичурина, расскажет об этом, а также и о том, как правильно проводить обрезку.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА

- На самом деле, проводить обрезку или нет, должен решать сам садовод, - считает Николай. - В крупных садовых хозяйствах обрезка исключительно важна и нужна, так как это основная часть интенсификации садоводства. Только путем правильной обрезки можно добиться формирования полноценной плодовой стены, что позволит собрать больший урожай с единицы площади.

На домашних участках обрезка преследует немного другие цели. Она направлена на прореживание кроны, для усления циркуляции воздуха, повышения освещенности центра. А, следовательно, плоды будут более крупные и вкусные. При этом сами растения будут меньше болеть. Кроме того формирующая обрезка позволяет создать более низкую крону для удобства сбора урожая.

Что касается обрезки омолаживающей, то она помогает продлить продуктивный возраст дерева, а также исключить или свести к минимуму периодичность плодоношения (урожайные и неурожайные годы).

В КАКИЕ СРОКИ И ПРИ КАКИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ОПТИМАЛЬНО ПРОВОДИТЬ ВЕСЕННЮЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ

Надо сразу оговориться, что кроме весенней, есть еще осенняя обрезка. Общее правило для той и другой, что работы проводят в период покоя деревьев, но при отсутствии морозов.

- Обязательно нужно закончить обрезку до наступления устойчивых морозов, если речь идет об осени, и только до начала активного сокодвижения, если речь идет о весне, - говорит Николай Хромов. - Весной в большинстве регионов страны обрезку проводят в марте, обычно это первая половина месяца. Сейчас уже нет, и не может быть сильных морозов, а до начала сокодвижения примерно месяц, поэтому обрезку можно проводить без опаски. Осенью работы обычно проводят в октябре, ближе к его концу, когда до начала зимы остается примерно 25-30 дней.

Для обрезки сада выберите погожий довольно теплый день. В сильный мороз, в туман или при дожде любой интенсивности обрезку проводить не стоит.

КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ЛУЧШЕ ОБРЕЗАТЬ ВЕСНОЙ, А КАКИЕ - ОСТАВИТЬ НА ОСЕНЬ

- Осенью обычно не проводят санитарную обрезку – ее оставляют на весну, когда можно хорошо видеть, какие побеги высохли, поражены болезнями, тонкие или сухие, - советует наш эксперт. – Осень - хорошее время для формирующей обрезки. Но, если есть необходимость удалить какую-то сломанную или сухую ветку, то это вполне допустимо.

Важно также учитывать и индивидуальные особенности различных культур. Например, жимолость и кизил начинают очень рано вегетировать, поэтому их обрезку можно отложить на осень или провести весной, но в более ранние сроки, например, в конце февраля.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ

Главными правилами обрезки являются выбор оптимального срока и использование острого, продезинфицированного инструмента. Второе особенно важно, чтобы исключить задиры коры и не переносить заразу от одного растения к другому.

- Необходимо сперва осмотреть крону, выделить те побеги, что явно требуют удаления, и только после этого приступать к обрезке, - рекомендует Николай Хромов. – После удаления ветвей обязательно используйте садовый вар и садовую краску, чтобы изолировать срезы.

Побеги необходимо срезать на внешнюю почку, то есть на ту, что направлена наружу кроны. Так вы исключите или сведете к минимуму загущение кроны. А вот ненужные побеги срезайте на кольцо, не оставляя пенька. Для срезки крупных ветвей используйте садовую пилу, мелкие ветки удаляйте острым садовым секатором.

- Если нужно срезать крупную ветвь, то сперва удалите побеги на ней, снизив вес, и только потом срезайте саму ветвь, - делится опытом Николай. - Не срезайте сразу очень много побегов. За один сезон безопасно можно удалить не более 30% кроны. Иначе дерево ослабеет и будет болеть.

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