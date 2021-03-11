Депутаты горДумы обсудили передачу инженерных сетей «Воронежтеплосети» и «Воронежгорсвету»

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В Воронежской гордуме обсудили согласование передачи в оперативное управление предприятиям «Воронежтеплосеть» и «Воронежгорсвет» объектов недвижимого имущества. Этот вопрос рассмотрели парламентарии на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству.

Как рассказали в думской пресс-службе 11 марта, речь идет о нескольких объектах в Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа. Сейчас право собственности на них оформляется за муниципалитетом. Постановка их на баланс конкретных организаций позволит в дальнейшем грамотно обеспечить целевое финансирование, которые выделяется на их содержание и эксплуатацию.

Так, в проекте решения предполагается передача «Воронежтеплосети» расположенной на улице Солдатское поле водонапорной башни, трех водозаборных скважин, пункта обогрева, электрических сетей и нескольких других хозобъектов.

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Также «Воронежтеплосеть» готова взять под свой контроль эксплуатацию в микрорайоне Масловка 1352 метров водопроводных сетей, несколько внутриквартальных водопроводных линий и 1017 метров канализационных сетей.

Кроме того, руководство организации обратилось с просьбой передать им в распоряжение очистные сооружения площадью 92,7 кв. м по улице Полякова и 680 метров канализационных сетей по улице Совхозная, а также ряд других хозяйственных объектов. На них право собственности также закреплено за мэрией Воронежа.

Ранее системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Масловка по договору аренды обслуживались ООО «ЛОС». Контракт с компаний был расторгнут. Теперь объекты предлагается закрепить на праве оперативного управления за МКП «Воронежтеплосеть». Это также даст возможность выделять целенаправленно средства на их содержание.

Кроме того, руководство МКП «Воронежгорсвет» обратилось с предложением передать им в оперативное управление 1200 метров сетей наружного освещения по улицам Урывского и Остужева. Объекты сейчас находятся в собственности ЗАО «Электронжилсоцстрой». Депутаты также рассмотрели этот вопрос. Уже подготовлен проект решения Воронежской городской Думы о согласовании перехода сетей сначала в муниципальную собственность, а затем заключения контракта об оперативном управлении с МУП. Эти вопросы будут рассмотрены на ближайшем заседании городской Думы.

Евгения Фролова