В Воронежской области прорабатывают вопрос об увеличении средств на реализацию народных инициатив

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Общенациональная ассоциация ТОС объявила старт приема заявок на всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС» 2021 года. Оценивать проекты будут в 5 номинациях – это благоустройство и экология; физическая культура и спорт; художественные промыслы и развитие туризма; социальная поддержка населения; охрана памятников и объектов культурного наследия. На рассмотрение принимаются практики, реализованные в прошлом году.

Как отметил председатель Комитета Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, председатель областного совета по развитию ТОС Артём Зубков, как минимум 50 проектов ТОС из Воронежской области вполне могут претендовать на победу во всероссийском конкурсе.

Всего в регионе в 2020 было реализовано более 230 проектов на сумму 90 миллионов рублей. Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в этом году на осуществление инициатив ТОС в бюджете региона заложена аналогичная сумма. Кроме того, депутаты Воронежской областной Думы проголосовали за выделение дополнительных средства на поощрение лучших муниципальных практик.

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– Принято решение направить 35 млн рублей департаменту по развитию муниципальных образований области на поощрение городских округов и муниципальных районов Воронежской области за эффективную деятельность органов местного самоуправления, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как отметил Артём Зубков, в настоящее время прорабатывается вопрос увеличения финансирования на реализацию народных инициатив.

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– Комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМК и фракция «Единая Россия» уделяют особое внимание развитию муниципальных образований. Дополнительно сейчас обсуждается выделение отдельного транша на реализацию проектов по благоустройству на территории муниципальных образований и на поддержку реализации инициатив ТОС, – отметил Артём Зубков.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы