Звезда «Одна за всех» Анна Ардова: Если не разговариваю и не смеюсь, меня не узнают!

Анна Ардова в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 марта воронежцев с праздником поздравила одна из самых обаятельных и разносторонних актрис – Анна Ардова. Народ полюбил ее за ее жену олигарха Энжи и еще десяток персонажей, в которых артистка перевоплощалась в ситкоме «Одна за всех». Воронежцев звезда пригласила на «Ардовский квартирник» - любимые песни, байки со съемок, воспоминания о детстве.

После концерта «Комсомолка» расспросила Анну о творчестве и личной жизни.

В КОРОНАКРИЗИС ПИСАЛА КАРТИНЫ И ПИЛА КРАСНОЕ ВИНО

- Как пережили коронакризис?

- Болела в октябре, не сильно, на домашнем лечении, без температуры. Я переживала только за то, что перед этим ездила на съемки и могла там кого-то заразить. В остальном - дома, конечно, сидела, театр-то закрывали, съемок не было. Занималась йогой, английским, смотрела сериалы, пила красное вино и писала картины. Проводила прямые эфиры, концерты онлайн. Завела вторую кошку в карантин. Мне казалось, что первая, когда я уезжаю надолго на гастроли и съемки, страдает одна. И я ей завела друга. Думала, это мальчик. И сначала так расстроилась, когда первая кошка садилась напротив него и начинала возмущенно орать. Оказалось, вторая тоже девочка. Обе лысые. Первая канадская, такая бархатная на ощупь, вторая - донская, гладкая. За ними несложно ухаживать, просто надо мыть иногда. Когда я на гастролях, за ними присматривает помощница Валя.

- Вы выступаете в праздник, как к 8 марта относитесь?

- Люблю. Все праздники! Почему бы не отпраздновать 8 марта? Это в советские времена у интеллигенции было принято говорить: женщин нужно любить всегда, а не только 8 марта. А я считаю, почему лишний раз цветы 8 марта не подарить? Лишний повод выпить вина, поздравить друг друга и поцеловаться – это же прекрасно! Лишь бы было счастье, и все были здоровы. Если любимому нравится 23 февраля, мне что – жалко его поздравить что ли? Если ему это важно, почему ради любимого человека не устроить праздник.

- Вы заказываете подарки? Чтобы проще было.

- Иногда да. Когда очень хочется что-нибудь. Тогда не до скромности.

- Бывало, что подарок неудачный и вы не знали, как отреагировать, чтобы не обидеть? Сковородку какую-нибудь если подарят...

- Я все подарки люблю. Мне не дарили трэш, мне везет. А сковородка вообще милое дело, я готовить люблю. Мне однажды кухонный комбайн подарили, счастью не было предела. У меня тогда не очень было много денег, и я о нем мечтала. У моего бывшего мужа, покойного, спрашивали: что лучше подарить Ане - посудомойку или комбайн? И он сказал: по-моему, она мечтает о комбайне. А я ненавижу мыть посуду! Поэтому хотела посудомойку больше, чем кухонный комбайн. Сказала ему: вот теперь сам мой тарелки.

- А слабости женские у вас есть?

- Вкусно есть люблю. Шопинг - если есть время.

Анна Ардова в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Я НЕ КАПРИЗНАЯ, ПРОСТО НЕ ЛЮБЛЮ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ

- На съемочной площадке вы капризная?

- Капризничать - это маразм. Это отнимает время и силы. У всех. В том числе и у меня. Но требовать чего-то я могу. Профессионализма. Не люблю, когда люди плохо делают свою работу. На съемочной площадке все должно быть слаженно. Меня раздражает, когда плохо работают. Опоздания, халтура, пьянство раздражают. Я люблю праздники, выпивать, готовить, накрывать столы – но это дома. А на работе это не должно мешать. Я сама перед концертом люблю выпить бокал вина, или в антракте 30 граммов коньячку, он разогревает связки. Но не больше.

- На какую роль вы никогда не согласитесь, даже за большие деньги?

- Не думала об этом. В гробу не снималась, но меня уже убивали. Из меня зеркало торчало. Мне сказали - жить долго будешь.

- У вас есть приметы?

- Артисты все суеверные. И хирурги. И моряки. Я очень боюсь пустого ведра. Сразу подбегаю к этим бабушкам и плюю в него.

- Вас на улице не называют Энжи (эта героиня из «Одна за всех» сделала актрису всенародно любимой, - ред.)?

- Если я не разговариваю и не смеюсь, меня не узнают. Ведь в «Одной за всех» у меня все время менялось лицо. В сериалах тоже я не очень похожа на себя в жизни. Не часто узнают, я вообще счастливый в этом смысле человек. И потом, я без грима хожу и одеваюсь скромненько. Тихонько серой мышкой - раз, и проскочила - никто и не понимает.

- Зато ваш голос очень узнаваем. В том же «Университете монстров» вашего слизняка ни с кем не спутаешь. Вам вообще нравится озвучивать мультики? И почему вы появились только в нескольких сериях?

- Не знаю, почему потом меня не было. Мне тоже жалко, я очень люблю мультфильмы озвучивать. Зовут иногда.

- На концерте вы рассказывали историю, как влюбились на съемках в золотой пеньюар, приготовленный костюмером для другой актрисы, и попросили его примерить, забыв, что находитесь в гриме старушки. И потом очень сильно смеялись, увидев себя в этом наряде и старушачьим лицом в зеркале. А вообще на съемках бывало, чтобы вам так сильно понравилась какая-то одежда и вам ее подарили?

- Конечно, я все время что-нибудь выпрашиваю! Когда что. Вот сядут какие-нибудь штаны классно, я их потом выкупаю за полцены. Иногда добрые продюсеры дарят, жадненькие - продают за 50%. В целом на съемках не особо дорогие костюмы. Конечно, экономят и подбирают из не очень дорогих магазинов типа масс-маркета.

Анна Ардова в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПОСЛЕ ЗАСТОЛЬЯ ВСЮ ЕДУ РАЗДАЮ ГОСТЯМ В КОНТЕЙНЕРАХ

- Вы сегодня пожелали взаимной любви всем женщинам и мужчинам. Для вас любовь на первом плане или на втором после работы?

- Конечно, я трудоголик, ясное дело. Мы все, люди творческих профессий, без этого не можем - если у нас нет работы, нам плохо. Ну а как без любви? Конечно, нельзя. Тяжело, грустно. Йога помогает, мозг успокаивает. Всегда ее практикую. Даже на гастролях. По времени это не так много занимает: 25 минут йога и 20 минут медитация.

- Вы рассказывали, что вас воспитывали очень по-разному: одна родня лаской, другая порола. Каких методов воспитания придерживались вы со своими детьми?

- Я старалась, чтобы они были максимально свободными, старалась ничего им не запрещать, заинтересовывать. Ну, конечно, не без крика – потому что все женщины кричат, без этого никак. Сейчас переживаю, что кричала. Наверное, сейчас я бы меньше орала, чем тогда. И по попе иногда била ладошкой, точнее по ноге шлепала. И очень теперь из-за этого переживаю. Сейчас бы я по-другому себя вела.

- Внуков будете баловать?

- Я строгая. Считаю, надо воспитывать. Надо же понимать, что хорошо, что плохо, что прилично, что неприлично, что надо уважать личные границы. Это же все нужно объяснять.

- Вы помогали своим детям поступать в театральный?

- Нет. Соня пыталась со мной заниматься. Она пришла и сказала: я тебе почитаю свою программу для поступления. Отвернулась к стене и стала читать. Сказала, что стесняется. В общем, ничего не получилось. И я ей нашла педагога. В свое время мне помогала заниматься бабушкина знакомая, чтица, она как-то так все объясняла, что мне стало понятно, что от меня требуется. Да и за пять лет, что я пробовала поступать, опыт копился, в конце концов, я поняла уже, что нужно.

- Дети тоже в вас целеустремленные?

- Наверное, да. Добиваются, чего хотят.

- Могут наперекор вам пойти?

- Какое я имею право что-то говорить, вмешиваться? Они взрослые, сами принимают решения. Девочке 24, мальчику 20. Они живут отдельно. Я с 18 лет не давила на них. Могу помочь, поддержать.

- Вы в свое время поразили своим пирогом «из ничего» - из сыра. Не усовершенствовали его?

- Можно в него фарш положить, но мне не нравится - «ленивая» лазанья получается, лучше уж тогда «честную» сделать.

- Часто "честную" лазанью делаете? Пироги?

- Только для гостей. Я готовить люблю и делаю всего много, потому что боюсь, что все будут голодные. И потом всем раздаю еду с собой в контейнерах. Потом обязательно с возвратом. А так в обычной жизни пироги не готовлю, а то от них попа растет. Для себя только гречка, творожок, вареная курица, вареное мясо, бульончик, яйца. Чудесно так жить. А если захочется прям есть - в ресторан. А дома по минимуму - чтобы не толстеть. Я люблю козий сыр, огурцы, зерновой хлеб. Просто чтобы была элементарная еда, чтобы вечером после спектакля перекусить. Творожок съела - и отлично. Творожок на ночь - святое. Омлет можно на ночь. Кусок мяса, только не жаренный. С огурцами и зеленью. И бокал красного вина.