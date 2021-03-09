Новые люди обучили тысячи политических команд по всей России

Работа в команде - ключевой навык для «Новых людей».

Под Воронежем прошел федеральный форум партии «Новые люди». Он собрал руководителей предвыборных штабов и представителей партии из Воронежа, Тамбова, Тулы, Липецка, Курска, Белгорода, Орла и Рязани. Аналогичные мероприятия проходят также в Новосибирске, Уфе, Нижнем Новгороде, Таганроге, Калуге, Иркутске, Хабаровске, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Как сообщили представители «Новых людей», форум стал для них не только площадкой для обмена опытом. На нем они разрабатывали стратегию, которая позволит кандидатам партии стать будущими депутатами Госдумы.

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года.

- Наше принципиальное отличие состоит в том, что мы строим партию снизу вверх. Привлекаем людей, которые работали на благо регионов, у которых есть готовые проекты, - говорит председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. - Мы собрали команду профессионалов, которые прекрасно понимают, что нужно людям в каждом конкретном регионе. Наши комитеты подготовили десятки инициатив, которые касаются самых разных отраслей: от образования и здравоохранения до ЖКХ и экологии. И в этом еще одно наше принципиальное отличие - мы идем на выборы с умными решениями, а не популистскими лозунгами.

Форум «Новых людей» включал образовательный лекторий и мастер-классы с элементами практики. В течение четырех дней активистов партии обучали работать с избирателями, инициировать общественно-значимые проекты, проводить расследования, выступать публично, общаться с прессой. Работа в команде - ключевой навык для «Новых людей».

Партия сформировала и подготовила тысячи политических команд.

- На предстоящих выборах мы ставим себе задачу превзойти результаты, которые у нас были. Для этого мы организовали обучение и пригласили активистов и руководителей штабов восьми областей ЦФО, - рассказывает секретарь Воронежского регионального отделения партии Антон Ткачев. - Мы видим, что уровень подготовки в регионах разный, и нам предстоит много работы. Самое главное для нас то, что все активисты разделяют ценности партии «Новые люди», поэтому мы уверены: вернувшись к себе домой, они смогут достучаться до избирателей даже в самых отдаленных населенных пунктах. Это и есть наша бирюзовая машина победы!

Политическая партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске их поддержали более 15% избирателей.