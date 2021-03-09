Илья Авербух: «Фильм «Лед» отличный, только к фигурному катанию не имеет отношения!»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 марта в Воронеже побывало ледовое шоу «Ледниковый период». Продюсер Илья Авербух признался, что спортсмены за время самоизоляции очень соскучились по выступлениям. Зрители тоже, и несмотря на ограничения по рассадке (согласно требованиям Роспотребнадзора, в ледовом дворце было занято только половина мест), искупали фигуристов в овациях. Участники ледового проекта привезли много новых номеров. С особенным энтузиазмом воронежцы принимали выступления победителей юбилейного сезона телепроекта – звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой и Александра Энберта, а также занявших второй место в шоу актера Вячеслава Чепурченко и Яны Хохловой.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Чему вы научились у фигуристов помимо движений? – поинтересовалась «Комсомолка» у Вячеслава Чепурченко.

- Собранности. Первые программы я катал в очень сильном волнении. Я сам для себя главным конкурентом. Шла борьба себя с собой. Я для себя стал победителем: преодолел вещи, которых боялся, поэтому очень горжусь.

- Боялись, что скажет про ваше катание Татьяна Тарасова?

В.Ч.: - Не боялся. Потому что все делал честно. Боятся, когда украли, обманули. Но, конечно, мне было важно, что она скажет.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Илья, несмотря на долгий перерыв в культурной жизни из-за коронавирусных ограничений вам удалось показать очень сильный «Ледниковый период» в этом сезоне. Как это удалось?

- Объективная причина. В коронавирусное время остановилась развлекательная индустрия. И у актеров-участников появилось много времени, потому что съемочные проекты перенеслись. И это сыграло нам на руку - они больше тренировались, чем в предыдущие сезоны, когда были мега востребованы и им с трудом приходилось выкраивать время между съемками и спектаклями. В общем, мы раньше начали готовиться и больше тренировались. И это дало свой результат, - отметил Илья Авербух. - Ну и, конечно, сыграла роль конкуренция. Ведь когда ты видишь, какие у других вокруг успехи, это подталкивает, возникает желание поднять планку. Это главная движущая сила. Ну а для меня было важно, чтобы десятый сезон отличался, чтобы не стал некой жвачкой. Для меня каждый следующий номер был важным. Чтобы ребята понимали, что они не в жвачном проекте, а в динамичном, который постоянно развивается, чем-то обогащает… Сезон был успешным. Хотя до этого был период, когда я устал от проекта, но сейчас снова есть вдохновение. Следующий год олимпийский, и я буду счастлив окунуться в эту историю вновь.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- А как вообще прошел год без шоу? Ведь гастролей не было, а надо платить зарплаты сотрудникам. Как выживали?

И.А.: - Действительно, был очень серьезный удар по всей индустрии, по бизнесу. Шоу - это творчество. А тогда остановилось все. А у меня в компании около 90 человек, это такой маленький завод. Практически всех удалось сохранить, за счет зарплатного кредита. Но это очень сложная история. Спортсмены просто ждали начала выступлений, ведь они на контрактах и получают деньги только от выступлений. А бухгалтеры, менеджеры, маркетологи должны получать зарплату, еще аренда помещений, это все требует больших денег. Сложно было. Настолько долго оставаться в вакууме, без работы. Я говорил о господдержке. Что нужны мероприятия, где мы можем показать свои умения. Вот нас поддержал телепроект. Это стало нашей точкой опоры. А сейчас, пусть и с ограничениями, открываются возможности для выступлений. Но обсуждать эти сложности, когда люди лежат на больничных койках, когда болезнь уносит жизни, обсуждать денежные вопросы кажется некорректным. Первоочередная задача сейчас - спасать жизни. Главнее здоровья ничего нет.

- Как оцениваете фильмы «Лед» и «Лед-2»?

И.А.: - Оба фильма - качественная работа. Хорошее музыкальное мелодраматическое кино. А к правде жизни фигурного катания это не имеет никакого отношения. Фильм хорош как шоу, а профессиональной ценности не имеет. Но у него другая задача - это развлечение, мюзикл. Мне очень нравится музыкальная подача, как оформлены клипы. К Милошу Биковичу отношусь очень хорошо, он отличный актер. Приглашаю в свой проект, он приходил судить, но пока не принимал участия, очень востребован, много ролей. Аглая Тарасова у нас каталась в проекте. Она очень талантливая. Мой помощник Елена Масленникова в этом фильме работала ассистентом.

- Как вы оцениваете шансы наших фигуристов на чемпионате мира? Смогут они побороться с американцами?

И.А.: - Кто как будет готов - такие оценки и будут ставить. У нас две пары выдающейся красоты. Виктория Синицына с Никитой Кацалаповым в прошлом году блестяще выиграли чемпионат Европы. Иван Букин и Александра Степанова выиграли чемпионат России. Американцы очень сильны. Их сила в стабильности и технической базе. Бороться будет сложно. Но еще есть время, надеюсь, обе наши пары подтянутся.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ