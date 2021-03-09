Депутаты гордумы определят порядок присвоения звания почетного гражданина Воронежа

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Депутаты гордумы на постоянной комиссии по местному самоуправлению рассмотрели порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Воронежа». Об этом рассказали в думской пресс-службе 9 марта.

Стало известно, что именно депутаты уточнили в положении основания для присвоения данного звания. В документ внесли соответствующие дополнения. Почетное звание теперь может присуждаться гражданину в том числе за особые заслуги в области развития экономики, науки, техники, промышленности, транспорта, строительства, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и иных сфер деятельности.

– Основанием может служить также весомый вклад в нравственное духовное, физическое, патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержание законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, развитие гражданского общества, развитие межрегиональных и международных связей и другие заслуги, – пояснили в гордуме.

На соискание звания «Почетный гражданин города Воронежа» может быть также выдвинут человек, который проявил личное мужество и героизм при исполнении служебного и гражданского долга. Или же тот, кто получил широкую известность среди горожан в силу многолетней и плодотворной общественной, культурной, научной, хозяйственной, благотворительной и иной деятельности.

Кроме того, новое положение определяет круг инициаторов присвоения этого высокого звания и уточняет механизм выдвижения. Устанавливается исчерпывающий перечень представляемых документов, унифицируются их формы и регламентируются сроки их рассмотрения.

Члены комиссии приняли решение вынести этот вопрос на ближайшее заседание воронежской городской Думы.

Евгения Фролова