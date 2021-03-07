«Мы стали большой дружной семьей некоммерческих организаций»: воронежский дом НКО отметил пятилетие

Пятилетие Ресурсного центра НКО. Фото: Максим ГОРОХОВ

Ресурсный центр НКО Воронежской области 4 марта отметил пятилетие. В честь первой важной даты на базе организации прошла встреча общественников, журналистов и представителей власти. Вместе они подвели промежуточные итоги работы и обсудили дальнейшие планы развития некоммерческого сектора.

«НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА»

Первым организацию поздравил руководитель управления региональной политики правительства Воронежской области Александр Холод:

- Ресурсный центр стал главным элементом в поддержке НКО. На эту площадку приходят не только общественники, но и добровольцы из Дома молодежи, а также ТОСовцы - представители территориальных органов местного самоуправления. Мы будем ходатайствовать о расширении площадей центра и увеличении штата. Организация уже привлекает сотни миллионов рублей, и для такого потока нужно масштабироваться.

В конце марта должен пройти госсовет по поддержке некоммерческих организаций. На нем глава УРП будет предлагать создать дополнительно фонд поддержки НКО. Он бы смог централизовать работу с грантами, процедуру подачи и рассмотрения заявок. Кстати, сайт, через который общественники могут подать документы, уже работает.

Еще одним пунктом обсуждений станут муниципалитеты. ТОСы должны интегрироваться в систему господдержки некоммерческого сектора. Сейчас в регионе около двух тысяч территориальных органов местного самоуправления. Им выделяют 90 млн рублей в год. Активных воронежских НКО около 500, они получают порядка 36 млн. Пока есть только задумки о том, как их объединить. Но если это удастся, то сумма получится значительная.

Кроме того, Александр Холод рассказал о подписании губернатором соглашения об участии в программе Фонда президентских грантов, по которой регионам предоставляют субсидию в соотношении 50 на 50. Воронежская область заявила 50 млн рублей, а значит, если пройдет отбор по формальным критериям, федеральный центр добавит столько же. И НКО региона получат 100 млн рублей.

- Есть такая поговорка: «У победы много отцов, а поражение всегда сирота». Так вот Ресурсный центр - наша общая победа. И у него много отцов. Со стороны региональной власти - Алексей Гордеев, Сергей Соколов, Андрей Марков. Некоммерческую часть представляли Валерий Черников, нынешний руководитель центра, и Виктор Буздалин, возглавляющий организацию «Наше общее дело». Все они участвовали в его создании, - заключил глава управления региональной политики.

«ЛУЧШИЙ СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ»

Председатель комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту воронежской облдумы Виктор Буздалин в момент создания Ресурсного центра взял на себя всю хозяйственную часть. Стелили с ребятами линолеум, вешали шторы, находили и привозили мебель.

- Началось все задолго до пятилетия. Было много ребят с идеями, которые не хотели вступать в существующие организации. Мы помогали им сделать свои НКО. Еще на базе «Нашего общего дела». В результате назрела идея организовать центр поддержки некоммерческого сектора. Помещение в центре города получили благодаря Алексею Гордееву. Все перепланировали в сжатые сроки. Не потратили ни копейки государственных денег. Весь ремонт - за счет благотворительных взносов. Наш бюджет ограничивался 4,5 млн. На эти деньги мы сумели не только сделать техническое оснащение, но и даже минимальные удобства. Наш центр - лучший из региональных. Во всяком случае, по своей методической составляющей, количеству НКО и привлекаемых финансов, - добавил Виктор Буздалин.

Валерий Черников и Виктор Буздалин. Фото: Максим ГОРОХОВ

«ИНФОРМАЦИИ ОБ НКО СТАЛО БОЛЬШЕ В РАЗЫ»

- Первая наша пресс-конференция прошла в январе 2016-го. А 4 марта открыли центр. По концепции мы должны были предоставлять помещения для мероприятий, обустроить коворкинг-центр, заниматься информационным сопровождением НКО и консультировать их. Открылись, начали работать, но задачу сотрудничать только с некоммерческими организациями никогда не ставили. Наши двери открыты для всех. К нам обращаются тысячи людей, - рассказал собравшимся руководитель Ресурсного центра НКО Валерий Черников.

Специалисты начали обучать общественников взаимодействию со СМИ. Устраивать творческие встречи с представителями медиа, проводить образовательные программы.

- Мы изначально не стали зацикливать на себе информационные потоки. Не хотели, чтобы в лучшем случае получилось плохое информационное агентство. Наша задача состояла в том, чтобы научить общественников работать с журналистами напрямую. И информации об НКО в региональных изданиях стало больше в разы, - пояснил Валерий Викторович.

Благодаря помощи и обучению Ресурсного центра НКО региональные общественные организации сумели привлечь более полумиллиарда рублей из федеральных средств. Один лишь Фонд президентских грантов за четыре года своего существования выделил 324 миллиона 169 воронежским НКО. Сам Ресурсный центр четыре раза побеждал в этом конкурсе и получил суммарно около 11 миллионов.

Пятилетие Ресурсного центра НКО.

«ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ДОБРОГО И СВЕТЛОГО»

На протяжении пяти лет центр успешно реализует множество социально значимых проектов: конкурс «Добронежец», фестиваль «Добрый край Воронежский» (традиционно он проводится в последнюю субботу мая), «Инкубатор НКО» - обучение здесь прошли более 100 человек, создали более 30 НКО, «Развитие третьего сектора в районах». Также Ресурсный центр проводит ежегодный Форум межсекторного взаимодействия, где эксперты из разных областей делятся опытом друг с другом. «Общий склад» - в рамках этого проекта НКО безвозмездно поддерживают оборудованием: предоставляют столы, стулья, навесы, шатры, проекторы и другую технику. Также здесь можно оставить свое имущество на хранение.

Не так давно центр организовал инклюзивный форум «Новые возможности трудовой и социальной реабилитации инвалидов молодого возраста». Его участников обучают работать с «цифрой», чтобы те могли трудиться на фрилансе. Уже около 30 человек прошли занятия по 3D-моделированию, лазерной резке. В ближайших планах - освоить управление беспилотниками.

Во время пандемии Ресурсный центр и сотрудничающие с ним НКО занялись развозом продуктовых наборов для горожан. Представители агробизнеса предоставили 8 600 таких наборов, а сотрудники и волонтеры 70 общественных организаций доставляли их адресатам. Помощь получили не только многодетные семьи, на которых изначально была рассчитана инициатива, но и неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами. За годы у НКО уже сформировался пул подопечных, которым необходима помощь. Особенно в такие сложные времена.

В перспективах Ресурсного центра выход на муниципальные и государственные заказы, обучение других организаций участию в этой системе. Создание сети опорных НКО по всей области, подготовка соответствующих экспертов, расширение имущественной поддержки общественников и продвижение лучших практик на федеральный уровень.

- Но главное - даже не все эти проекты, а то, что мы стали центром притяжении всего доброго, светлого, чистого. Домом НКО. Большой дружной семьей некоммерческих организаций, - добавил Валерий Черников.

Медаль за вклад в развитие гражданского общества. Фото: Максим ГОРОХОВ

В завершение встречи глава центра вручил медали «Служение обществу» за вклад в развитие гражданского общества. На них изображены два кувшина, из которых льется вода (как на гербе области). Они символизируют, с одной стороны, инициативу общественников, а с другой - поддержку со стороны власти, бизнеса и СМИ.

Медалями наградили одного из создателей центра Виктора Буздалина, журналистов Елену Минибаеву, Ирину Черенкову, Владимира Чугунова и редактора «КП-Воронеж» Максима Горохова.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НКО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ:

- 33 тысячи человек посетили центр за пять лет;

- 600 НКО и местных сообществ сейчас работают с ним;

- более 100 организаций - помощники центра;

- около 20 НКО ежедневно получают здесь консультации;

- 152 организации создано при помощи центра, в том числе 19 - в районах области;

- более 500 млн грантовых рублей выиграли воронежские НКО при поддержке Ресурсного центра.