Последние новости Воронежа на 6 марта 2021 года: арест депутата, изменения маршрутов и новый указ губернатора

Фото из архива "КП". Фото: Максим ГОРОХОВ

Первого заместителя председателя гордумы Воронежа Александра Провоторова отправили под домашний арест. Он продлится как минимум до 3 мая. Парламентарий стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве на выборах осенью 2020-го (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с использованием служебного положения. Александра Провоторова заподозрили в том, что он мог за миллион рублей оказывать помощь одному из кандидатов в народные избранники. Речь идет о депутате нескольких созывов, владельце ТЦ «Ярмарка» Александре Жукове. Он баллотировался по одномандатному избирательному округу № 16.

В Воронеже изменят три автобусных маршрута и добавят один новый. Продолжается поэтапное внедрение новой маршрутной сети в Воронеже. Процесс предполагает не только ликвидацию 16 старых маршрутов. Произойдет изменение еще нескольких существующих: №№№ 48, 59, 60Б. Также появится новый автобус № 33 - его будут обслуживать 10 автобусов малого и среднего класса в будние дни и 5-7 - в выходные. Подробнее об изменениях здесь.

Губернатор Александр Гусев подписал очередной указ о смягчении «коронавирусных» ограничений. Теперь разрешена работа всех муниципальных учреждений культуры. Могут открыться детские игровые комнаты и детские развлекательные центры с соблюдением минимального размера площади на одного ребенка - 5 кв. м. Ранее возобновилась работа в сельских клубах, а также разрешили проводить театральные спектакли и концерты для детей - при заполняемости залов до 50%.

По данным воронежских метеорологов, выходные и 8 марта обещают быть достаточно холодными. Сегодня днем ожидается нулевая температура. При этом ветер усилится, его порывы могут достигать 13 м/c. 7 марта при пасмурной погоде столбик термометра опустится до -7 градусов. Днем ветер еще больше усилится, порывы могут достигнуть 18 м/c. 8 марта пойдет небольшой снег. Температура будет держаться в районе -2 градусов.