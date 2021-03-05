Игорь Артамонов: резкой отмены существующих ограничений в ближайшее время не будет

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Об этом говорилось на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провёл руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Основной темой обсуждения стала вакцинация населения. На сегодняшний день в регионе от COVID-19 привито более 53 тысяч человек, из них свыше 30 тысяч человек – двукратно. Среди муниципалитетов в лидерах по вакцинации – Добринский и Задонский районы, Липецк и Елец. В приоритетном порядке вакцинируются граждане, проживающие в стационарных учреждениях социальной защиты, где привито более двух тысяч человек. Активно ведётся вакцинация лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и граждан из групп профессионального риска.

Всего Липецкая область получила 59 432 доз вакцины «Спутник-V». 10 марта в регион поступит ещё 10 тысяч доз. Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин сообщил, что поставки вакцины растут, дефицита препарата нет, учреждения здравоохранения справляются с потоком желающих сделать прививку.

«Сейчас самый благоприятный период для проведения вакцинации – заболеваемость новой коронавирусной инфекцией стабильно снижается, но в прогнозах эпидемиологов третья волна. Нужно максимально защитить группы риска, особенно лиц старше 60 лет. С этой целью необходимо использовать работу выездных бригад, в том числе с использованием автотранспорта, предоставляемого органами местного самоуправления», – подчеркнул Александр Ильин.

В связи со снижением уровня заболеваемости продолжается поэтапное сокращение числа коек в инфекционных госпиталях и возвращение стационаров к профильной деятельности. С 19 февраля начал работу хирургический корпус Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед», с 1 марта работает в прежнем режиме терапевтический стационар в посёлке Матырский ГУЗ «Грязинская ЦРБ». Сегодня в регионе пять инфекционных госпиталей общей мощностью 1380 коек. Свободный коечный фонд в среднем составляет 15%.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на значительное снижение числа заболевших коронавирусом, резкой отмены существующих ограничений в ближайшее время не будет. «У нас не так много ограничений осталось, но соблюдать их крайне важно. Масочный режим, социальная дистанция – это не сложно, но важно для здоровья населения. На примере ряда европейских стран мы видим, что вспышка заболеваемости может произойти в любой момент. Хотелось бы предотвратить такой сценарий в Липецкой области», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.