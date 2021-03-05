Выходные в Воронеже: концерты к 8 марта, "Одна за всех", фигуристы, мишки-тедди

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

300 МИШЕК ТЕДДИ

5 марта в художественном музее имени Крамского стартует выставка «Кукольное поМИШАтельство». Экспозицию авторских кукол организуют мастера-мужчины - Николай Павлов и Иван Грозный давно «играют» в куклы и популяризируют кукольное искусство не только в Воронеже.

Одним из главных героев на выставке станет мишка «Тедди» – культовая игрушка, которая ведет свою историю еще с начала XX века. Свои работы покажут более 25 мастеров-теддистов из разных городов России, Украины, Италии - около 300 игрушек ручной работы, выполненных в единичных экземплярах.

Выставка продлится до 11 апреля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ В ФИЛАРМОНИИ

Воронежская филармония подготовила концерты для прекрасных дам к Женскому дню.

5 марта «Весеннее настроение» подарят зрительницам прославленные «Воронежские девчата».

6 марта Воронежский академический симфонический оркестр, дирижер Игорь Вербицкий и ведущие солисты оперной труппы Воронежского театра оперы и балета Оксана Шапошникова (сопрано) и Евгений Белов (тенор) представят гала-концерт «Оперетта - любовь моя!». Прозвучит музыка Штрауса, Кальмана, Легара, Стрельникова и других мастеров жанра оперетты.

7 марта Губернаторский эстрадно-духовой оркестр под руководством Виктора Шорина приглашают на программу «Дорогие, любимые, единственные…».

8 марта концертом Mon amour с изысканным французским шармом поздравит любимых Мужской хор ART’o’dox.

Начало концертов в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ К 8 МАРТА В КРАМСКОМ

В преддверии 8 марта художественный музей имени Крамского приглашает воронежцев на два мастер-класса, на которых можно сделать подарки своими руками.

6 марта пройдет занятие «Букет для мамы», на котором участники (кто только делает первые шаги в живописи, так и более опытные юные художники) создадут декоративный натюрморт с помощью гуаши под руководством художницы Ольги Ремез. Начало в 12.00.

7 марта состоится мастер-класс «Брошь - цветок из шерсти». Под руководством мастера Людмилы Каширских участники сделают украшения в технике мокрого валяния. Эта разновидность творчества может подойти даже тем, кто не обладает специальными навыками. Добавляя декоративные волокна и разные цвета шерсти, можно получить неповторимый цветок. Начало в 12.00.

ОПЕРНЫЙ БУКЕТ ВЕСНЫ

Два дня Воронежский театр оперы и балета будет поздравлять женщин с праздником. 6 и 7 марта пройдет гала-концерт «Оперный букет весны», в котором прозвучат мировые музыкальные шедевры. В программе высокая классика - арии, дуэты, ансамбли из опер Чайковского, Пуччини, Леонкавалло, Оффенбаха, Бизе и других композиторов.

- В исполнении ведущих солистов оперной труппы прозвучит и трепетная волнующая музыка, каждая нота которой повествует о возвышенной любви, и яркие гротесковые сочинения, вносящие россыпи радостных ноток. Вокальные сцены дополнят танцевальные фрагменты в исполнении ведущих солистов балета и оркестровые номера, - отметили в театре.

Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

6 марта в Воронеж на гастроли приедет шоу «Ледниковый период». По давней традиции, продюсер Илья Авербух привезет известных спортсменов и артистов в наш город в самом начале турне. В программе представления - лучшие номера из 10-го, юбилейного, сезона телешоу, которое прошло осенью 2020-го года.

- Мы счастливы, что вернулись в эфир после четырехлетней паузы с легендарным шоу. А теперь счастливы вдвойне, что сможем показать эти номера широкой публике. Наша команда стала еще ярче и еще крепче благодаря спортсменам и звездам, которые успешно выступили в телепроекте. Я уверен, что тур «Ледниковый период» растопит сердце каждого зрителя, - обещает Илья Авербух.

В Воронеже выступят Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Ягудин, а также победители телепроекта - звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт, и пара, занявшая второе место, - чемпионка Европы Яна Хохлова и актер Вячеслав Чепурченко.

Шоу «Ледниковый период» пройдет 6 марта в ледовом дворце спорта «Юбилейный», начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

АРДОВСКИЙ КВАРТИРНИК

8 марта праздник воронежским дамам устроит "одна за всех". Анна Ардова приедет на гастроли. Но в этот раз не со спектаклем, а с концертом!

Актриса Театра имени Маяковского устроит в Воронежском концертном зале "Ардовский квартирник". В программе вечера песни и романсы из репертуара Александра Вертинского, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко. Кроме того, актриса расскажет о династии Ардовых, о знаменитых людях, бывавших у них дома. И поделится курьезными историями со съемок ситкома «Одна за всех», сделавшего ее популярной.

Концерт пройдет в ВКЗ 8 марта в 19.00.

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СОБРАНИЕ ПОНАСОЧИНЕННОГО

В Воронеж приезжает автор-исполнитель, бард и сатирик, поэт и музыкант, в общем, настоящий человек-оркестр Тимур Шаов. 9 марта в ВКЗ он представит «Собрание понасочиненного» - сборник песен на компьютерной флешке.

Несмотря на 20-летний юбилей на профессиональной сцене, Шаов, по его словам, до сих пор свое превращение из земского врача в барда воспринимает с чувством легкого удивления. Его бьющий фонтаном поэтически-музыкально-сатирический дар довольно сложно классифицировать: острые, едкие, до коликов смешные песенки не вписываются в жанр бардовской песни. Шаов убежден, что как только начнет писать с претензией на серьезность, «для вечности», он и его творчество закончатся. «Я - пересмешник, а мои песенки - полупародии. Мне это в кайф, стараюсь все это делать легко, не заморачиваясь, - говорит артист. - С самого начала это были песни для моих друзей. Они имеют абсолютно прикладное значение, в том смысле, что если поднялось настроение у моих друзей, если они посмеялись, я считаю свою задачу выполненной.

Концерт пройдет 9 марта в 19.00 в ВКЗ.

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НА БЕРЕГАХ ВОРОНЕЖСКОГО МОРЯ

В художественном музее имени Крамского открылась выставка «На берегах Воронежского моря», посвященная местной художественной жизни конца 1980-х – начала 1990-х.

- Время на изломе эпох 80-90-х было периодом невероятно активной культурной жизни. После отмены идеологических запретов и падения «железного занавеса» молодые воронежские художники стали организовывать неформальные и независимые творческие объединения, на городских площадках проходили выставки современного искусства, к которому стали проявлять интерес столичные и заграничные галереи и коллекционеры, - отмечают в музее. - Искусство того времени пронизано романтикой новых творческих открытий и веселой выдумкой. Художественные акции, произведения того времени и сегодня смотрятся свежо и актуально, напоминая о времени бурном, противоречивом и в чем-то наивном.

На выставке представили более 100 художественных произведений, выполненных в разных техниках и жанрах, а также архивные фотографии и видео тех лет. В экспозицию вошли работы Сергея Горшкова, Юрия Астапченко, Александра Старилова, Александра Ножкина, Игоря Петропавловского, Александра Воронина, Александра Лаврова, Михаила Викторова, Виталия Кулешова.

Выставка продлится до 11 апреля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЦАРСКИЕ КУКЛЫ

На третьем этаже основного здания музея имени Крамского работает выставка «Царские куклы». Экспозиция - часть масштабного проекта по воссозданию коллекции кукол и игрушек детей императора Николая II. Ее автор - художник, коллекционер, лауреат премии правительства РФ в области культуры Светлана Пчельникова.

- По фотографиям, рисункам, упоминаниям в мемуарах деятелей того времени были воссозданы утерянные предметы детского быта семьи последнего императора России. На выставке будут представлены фарфоровые красавицы XIX века именитых фабрик Франции и Германии, одежда и копии кукольных наборов посуды, привезенных императорской семье из Европы, около 400 деревянных солдатиков - точные копии тех, в которые играл цесаревич Алексей, а также антикварные бумажные куклы Lady Betty Рафаэля Така, разработанные в Англии и напечатанные в Баварии в 1894 году, - отметили в музее. - Посетители смогут также узнать историю создания эксклюзивных экспонатов.

Выставка продлится до 11 апреля.